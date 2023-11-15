Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів

Під час перемовин президент обговорив посилення захисту України

Президент України провів перемовини з прем’єр-міністром Канади, президенткою Словаччини та головою італійського уряду. Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні до народу.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Непростий був день.

Уночі – ракетний удар росіян по Селидовому в Донецькій області. Просто по житлових будинках. Чотири ракети. Є загиблі. Імовірно, є люди під завалами. Увесь день триває розбір завалів. Усім пораненим була надана необхідна допомога. Понад 20 будинків зруйновані.

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Інший російський удар – по Запорізькій області, теж ракетний. Серед загиблих – хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати. І був повторний удар. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрав російський терор.

Сьогодні було багато міжнародної комунікації. І, звичайно, передусім про те, як дати більше захисту Україні та всім нашим людям від цих нелюдів, від російських ракет, обстрілів.

Говорив із головою італійського уряду Джорджею Мелоні. Подякував Італії за принципову й потужну допомогу нашій державі, захисту українських життів. Україна дуже цінує, що Італія – поруч із нами в цей час. Цінуємо й особисту енергію Джорджі, пані голови уряду, усю ту активність, із якою вона аргументує допомогу нашій державі. Обговорили нашу безпекову співпрацю, пакети підтримки. Обмінялись думками щодо ситуації у Європі та світі. Обговорили й дещо про новий санкційний пакет Євросоюзу. Італія наступного року буде головувати в «Групі семи», і вже зараз напрацьовуємо відповідні пріоритети. Спільні пріоритети.

Говорив із Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Подякував за підтримку й справедливу високу оцінку українських успіхів у наближенні до Європейського Союзу – у нашому русі до повноправного членства. Дуже важливо, щоб уся наша Європа посилювалась, і від цього виграє кожна держава на континенті, яка поважає спільні правила ЄС. Обговорили підготовку нашої енергетики до зими і, як передбачаємо, до загострення російського терору проти об’єктів енергетики. Звичайно, обговорили й економічні питання, які важливі для наших народів.

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Провів перемовини сьогодні ж із Джастіном Трюдо, Прем’єр-міністром Канади. Оборонна підтримка. Посилення нашої ППО, наших мобільних вогневих груп та захисту від російських дронів. Є конкретні домовленості. Подякував Канаді за незмінне лідерство в санкціях проти Росії. Є нова й важлива канадська ініціатива – коаліція партнерів для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Також обговорили й питання добудови музею Голодомору-геноциду. Канада погодилася допомогти з цим в Україні. Я вдячний і Джастіну особисто, і всьому суспільству Канади за таке розуміння України.

Провів сьогодні й кілька нарад. Відзначу нараду з представниками правоохоронного сектору, зокрема був керівник Служби безпеки України. Доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни.

Також нарада з міністром оборони, іншими урядовцями. Усі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції й нашої спроможності зміцнювати Україну – долати проблеми, які накопичились.

Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили.

Слава всім, хто дбає про Україну й українців! Слава Україні!»

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Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.