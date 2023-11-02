До України прибула міністерка оборони Нідерландів
Зеленський поінформував Оллонгрен про ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до нашої країни. Про це повідомляє Офіс президента.
Глава держави подякував Кайсі Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразове відвідання нашої держави з початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів та справжніх друзів», – сказав Зеленський.
Президент високо оцінив плідний діалог з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, зокрема підсумки телефонної розмови, яка відбулася 30 жовтня.
«Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей», – зазначив глава держави.
Крім того Зеленський поінформував Оллонгрен про ситуацію на полі бою.
«Було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку «зернового коридору». Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході», – відзначили в пресслужбі президента.
Наприкінці зустрічі Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, що нещодавно прем'єр Нідерландів поскаржився на збільшення бюджету ЄС через Україну.
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