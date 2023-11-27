Франція готується поставляти винищувачі у сусідні із Росією країни

Макрон хоче продавати свої військові літаки Rafale до Казахстану та Узбекистану

Франція бажає поглиблювати відносини із двома центральноазіатськими країнами

Франція хоче постачати свої винищувачі Rafale Казахстану та Узбекистану. За інформацією джерела видання, компанія Dassault Aviation вже кілька місяців працює у цьому напрямку, при цьому Астана та Ташкент зацікавилися французькими військовими літаками. Про це пише видання La Tribune.

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За інформацією французького видання, постачання військових літаків було однією з тем під час візиту Емманюеля Макрона до Астани та Ташкента 1 і 2 листопада.

«Декілька джерел підтвердили, що компанія Dassault Aviation протягом кількох місяців активно шукала вихід на ці дві центральноазіатські країни, з якими Франція бажає поглибити свої двосторонні відносини», – зазначає La Tribune.

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Літак Rafale – багатоцільовий винищувач. ВПС Франції почали використовувати їх у 2004 році. Цей вид озброєння також постачають Єгипту, Катару, Індії та Греції.

Як повідомляє видання, Узбекистан може купити до 24 винищувачів. Також Ташкент розглядатиме техніку виробництва інших країн. Астана також планує оновити парк винищувачів, зазначає видання. Однак перспективи постачання Rafale до Казахстану «здаються більш віддаленими».

Нагадаємо, французькі винищувачі Mirage 2000 не відповідають всім потребам України у сфері авіації. Тому Україна прагне отримати сучасні багатоцільові літаки. Про це розповів речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат на брифінгу. Він зауважив, що будь-яка військова допомога є важливою для України, проте це не стосується літаків Mirage 2000.