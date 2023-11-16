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Кулеба після переговорів із Кемероном повідомив гарну новину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба після переговорів із Кемероном повідомив гарну новину
Девід Кемерон 16 листопада перебуває з робочим візитом в Україні
Фото: Дмитро Кулеба /Х (Twitter)

Дмитро Кулеба: «Наші переговори в МЗС довели, що Україна і Велика Британія сповнені рішучості працювати разом заради перемоги»

Велика Британія продовжить економічну та військову підтримку України, Київ і Лондон сповнені рішучості працювати разом заради перемоги України.  Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном, який сьогодні прибув до Києва з візитом. 

«Ласкаво просимо в Україну, Девіде Кемероне! Наші переговори в МЗС довели, що Україна і Велика Британія сповнені рішучості працювати разом заради перемоги. Велика Британія, як і раніше, має твердий намір постачати Україні зброю, розширювати її спільне виробництво і позбавляти Чорне море від російських загроз», – написав Кулеба в соцмережі Х (Twitter).

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який свій перший іноземний робочий візит на цій посаді здійснив до Києва. Глава держави подякував британській стороні за підтримку України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ

Теги: Девід Кемерон соцмережі Лондон переговори Дмитро Кулеба Україна Володимир Зеленський Велика Британія

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