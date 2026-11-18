Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російського диктатора Володимира Путіна посадили окремо від них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

На кадрах із заходу видно, як Сі Цзіньпін і Трамп ідуть поруч. Путін сидів в іншій частині зали.

Також під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін прибули на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Тристоронні переговори лідерів заплановані на 19 листопада.

До слова, Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.