Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю для участі в саміті АТЕС

Президент США Дональд Трамп прибув до китайського міста Шеньчжень для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). На 19 листопада заплановані його тристоронні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Про прибуття американського лідера повідомляє «Главком» із посиланням на китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

Саміт АТЕС проходить у Шеньчжені 18–19 листопада. До міста вже прибули делегації країн-учасниць, а Путін провів окремі переговори із Сі Цзіньпіном.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі має відбутися 19 листопада. Раніше Білий дім повідомляв, що однією з головних тем переговорів стане контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Китай підтвердив проведення тристоронніх переговорів 19 листопада. Зустріч відбудеться на полях саміту АТЕС.

Також Financial Times повідомляла про рішення провести переговори без заздалегідь узгодженого порядку денного. Для китайської дипломатії такий формат є нетиповим, оскільки Пекін зазвичай ретельно погоджує перелік питань перед зустрічами.

Крім того, «Главком» писав про занепокоєння європейських дипломатів майбутньою зустріччю трьох лідерів. Посадовці побоюються можливих домовленостей щодо України без участі Києва.