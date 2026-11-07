Балістичний удар по Києву: пошкоджено Північний міст, рух транспорту перекрито

Кличко: фахівці досліджують ступінь пошкоджень переправи

Північний міст через Дніпро у Києві зазнав пошкоджень унаслідок атаки ворога. Мостом, що сполучає Оболонь і Троєщину, наразі не можна проїхати в жодному напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Києва Віталія Кличка в Telegram.

Кличко не уточнив, яких саме ушкоджень зазнала споруда, чи є постраждалі та коли відновлять рух.

Нічна атака на Київ

У ніч на 7 листопада Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Повітряні сили попереджали про загрозу зі сходу, а згодом – про рух цілей у напрямку Києва, Полтави та Черкащини. Кличко повідомляв про вибухи в передмісті й закликав киян перебувати в укриттях: за його словами, ворог бив по об'єктах інфраструктури.

Окупанти атакували Київ тричі за ніч. За попередніми даними, на столицю летіло понад 20 балістичних ракет.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляла про пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку в Солом'янському районі. Загалом після масованого удару по столиці відомо про п'ятьох постраждалих.

Міст уже був під атакою

Північний міст зазнавав ударів і раніше. Уранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у споруду: тоді пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух із лівого берега на правий перекрили.

Через те перекриття автобуси №21, 73, 101 та 114 і тролейбуси №29, 30, 31 та 47 змінювали маршрути. 1 і 2 жовтня окупанти також атакували Південний міст у Києві.

Північний міст – вантовий міст через Дніпро в Києві, що сполучає Оболонь і Троєщину. Споруджений 1976 року, до 2018-го мав назву Московський. Нову назву міст отримав за рішенням Київради, ухваленим 22 лютого 2018 року.

Нагадаємо, після жовтневого удару рух Північним мостом частково відновили: з лівого берега на правий працювали три смуги, з правого на лівий – одна. До слова, окупанти пошкодили й енергооб'єкти, через що у Києві виникли проблеми з теплом і водою.