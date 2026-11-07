Головна Київ Новини
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Балістичний удар по Києву: пошкоджено Північний міст, рух транспорту перекрито

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Балістичний удар по Києву: пошкоджено Північний міст, рух транспорту перекрито
Північний міст зазнавав ударів і раніше
фото ілюстративне

Кличко: фахівці досліджують ступінь пошкоджень переправи

Північний міст через Дніпро у Києві зазнав пошкоджень унаслідок атаки ворога. Мостом, що сполучає Оболонь і Троєщину, наразі не можна проїхати в жодному напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Києва Віталія Кличка в Telegram.

Кличко не уточнив, яких саме ушкоджень зазнала споруда, чи є постраждалі та коли відновлять рух.   

Нічна атака на Київ

У ніч на 7 листопада Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Повітряні сили попереджали про загрозу зі сходу, а згодом – про рух цілей у напрямку Києва, Полтави та Черкащини. Кличко повідомляв про вибухи в передмісті й закликав киян перебувати в укриттях: за його словами, ворог бив по об'єктах інфраструктури.

Окупанти атакували Київ тричі за ніч. За попередніми даними, на столицю летіло понад 20 балістичних ракет.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляла про пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку в Солом'янському районі. Загалом після масованого удару по столиці відомо про п'ятьох постраждалих.

Міст уже був під атакою

Північний міст зазнавав ударів і раніше. Уранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у споруду: тоді пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух із лівого берега на правий перекрили.

Через те перекриття автобуси №21, 73, 101 та 114 і тролейбуси №29, 30, 31 та 47 змінювали маршрути. 1 і 2 жовтня окупанти також атакували Південний міст у Києві.

Північний міст – вантовий міст через Дніпро в Києві, що сполучає Оболонь і Троєщину. Споруджений 1976 року, до 2018-го мав назву Московський. Нову назву міст отримав за рішенням Київради, ухваленим 22 лютого 2018 року.

Нагадаємо, після жовтневого удару рух Північним мостом частково відновили: з лівого берега на правий працювали три смуги, з правого на лівий – одна. До слова, окупанти пошкодили й енергооб'єкти, через що у Києві виникли проблеми з теплом і водою.

Читайте також:

Теги: річка Дніпро окупанти Віталій Кличко безпілотник росія Київ ворог міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Мельникова не виступить на Чемпіонаті світу
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова поскаржилася на «змішування спорту з політикою»
13 жовтня, 18:48
Сторони мають обговорити готовність завершити війну
Хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі: заява офісу президента
Вчора, 17:57
Російські дрони знищили підприємство у Чорткові
Росія трьома дронами знищила іноземне підприємство на Тернопільщині
16 жовтня, 09:46
Енергетики вже працюють над усуненням аварій
Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі
22 жовтня, 13:35
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
23 жовтня, 06:43
23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі»
У Києві призначено додаткові рейси Kyiv City Express: графік руху на 23 жовтня
23 жовтня, 09:56
Наразі на території пошкодженого господарства працюють профільні служби
РФ прицільно вдарила по фермі: загинула жінка і тварини
24 жовтня, 15:55
Затриманому загрожує до трьох років ув’язнення
Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного
26 жовтня, 12:54
Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання
У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
3 листопада, 15:53

Новини

Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року
Балістичний удар по Києву: пошкоджено Північний міст, рух транспорту перекрито
Балістичний удар по Києву: пошкоджено Північний міст, рух транспорту перекрито
Окупанти пошкодили енергообʼєкти: у Києві проблеми з теплом і водою
Окупанти пошкодили енергообʼєкти: у Києві проблеми з теплом і водою
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 7-8 листопада: де можна зробити покупки
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 7-8 листопада: де можна зробити покупки
Повітряна тривога у Києві тривала чотири хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала чотири хвилини
Клименко пояснив, навіщо в Петропавлівській Борщагівці розіграли виставу з «лікаркою» швидкої
Клименко пояснив, навіщо в Петропавлівській Борщагівці розіграли виставу з «лікаркою» швидкої

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua