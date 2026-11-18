Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін прибули на саміт АТЕС у Китаї

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін прибули на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Тристоронні переговори лідерів заплановані на 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Anadolu Agency.

Саміт проходить 18–19 листопада. За повідомленнями міжнародних агентств, лідери трьох держав мають провести першу зустріч у такому форматі. Водночас офіційного підтвердження, що тристоронні переговори вже розпочалися, наразі немає.

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Сі Цзіньпін 18 листопада вже провів окремі переговори з Володимиром Путіним. Також до Китаю прибув Дональд Трамп, якого китайський лідер особисто зустрів після приземлення літака.

Серед очікуваних тем тристоронньої зустрічі – війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та контроль над ядерними озброєннями. Трамп раніше заявляв, що планує порушити питання скорочення ядерних арсеналів. Китайська сторона повідомила про намір обговорити міжнародну безпеку та стратегічну стабільність.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про прибуття Дональда Трампа до Китаю. Американський президент прилетів до Шеньчженя 18 листопада для участі в саміті АТЕС та запланованих переговорах із Путіним і Сі Цзіньпіном.

Також Трамп назвав три головні теми майбутніх переговорів. За словами американського президента, він має намір обговорити війну в Україні, конфлікт в Ірані та ядерне роззброєння.

Крім того, Білий дім підтвердив проведення тристоронньої зустрічі 19 листопада. Одним із центральних питань стане контроль над ядерними озброєннями. Окремих двосторонніх переговорів Трампа з Путіним американська адміністрація не планувала.