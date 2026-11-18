На відео також помітно, що російський президент має невдоволений вираз обличчя

Під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань. Відповідне відео опубліковано ЗМІ, пише «Главком».

На відео видно, як Трамп і Сі Цзіньпін займають місця для спільного фото. Поруч із ними стає дружина китайського лідера. Путін тим часом намагається розташуватися ближче до президентів США та Китаю.

Однак російський диктатор не опиняється поруч із двома лідерами. Сі Цзінпін жестом вказав російському диктатору йти далі і розташував його подалі за своєю дружиною. На кадрах також помітно, що російський президент має доволі невдоволений вираз обличчя.

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Зустріч у Шеньчжені відбулася за участю лідерів США, Китаю та Росії. Однією з тем їхніх контактів стала міжнародна ситуація, зокрема війна Росії проти України.

Напередодні Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.