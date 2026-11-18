Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час переговорів у китайському Шеньчжені 18 листопада 2026 року

Російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін 18 листопада провели переговори в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За повідомленням медіа, зустріч тривала понад дві години. Сторони обговорили економічні відносини та зовнішньополітичну взаємодію. Про це повідомляє «Главком».

Під час переговорів Путін назвав Сі Цзіньпіна другом, відзначив розвиток Шеньчженя та китайської економіки загалом. Він також заявив, що співпраця Москви й Пекіна розвивається по висхідній, а контакти між країнами протягом 2026 року були продуктивними.

Сі Цзіньпін зі свого боку наголосив на стабільності російсько-китайських відносин. За його словами, співпраця двох держав має довгострокові перспективи незалежно від змін міжнародної ситуації.

Як повідомляє китайське державне агентство Xinhua, лідери обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства. Серед основних напрямів співпраці – економіка, енергетика та міжнародні питання.

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Окрему увагу сторони приділили торговельно-економічним відносинам, зокрема товарообігу між Росією та Китаєм у 2026 році.

Перед двосторонньою зустріччю Путін і Сі Цзіньпін виступили на заходах саміту АТЕС. Російський диктатор розкритикував західні санкції, торговельні обмеження та експортний контроль, заявивши, що такі заходи не досягли поставленої мети.

Китайський лідер натомість закликав до розвитку вільної торгівлі, розширення міжнародної співпраці та зменшення торговельних бар'єрів.

Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна відбулися напередодні запланованої на 19 листопада тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа.

Очікується, що лідери трьох держав обговорять міжнародну безпеку, економічні відносини та інші питання глобального порядку денного. Серед можливих тем переговорів – війна Росії проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заплановану на 19 листопада зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. За даними американських посадовців, сторони не очікують швидкого досягнення конкретних домовленостей за підсумками переговорів.

Також «Главком» писав про офіційне підтвердження тристоронньої зустрічі китайським МЗС. Переговори мають відбутися на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

Крім того, «Главком» аналізував можливі ризики цих переговорів для України. Серед головних побоювань – обговорення питань міжнародної безпеки та війни без безпосередньої участі української сторони.