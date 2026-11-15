Келлог назвав можливий сценарій припинення вогню в Україні

Келлог припустив, що можна розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші

«Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках», – сказав американський генерал

Російський президент Володимир Путін прагне отримати якомога більше українських територій. Водночас одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту. Про це заявив колишній спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог у проєкті «Ремовська Інтерв'ю», інформує «Главком».

«Очевидно, що Путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім – чотири області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче», – сказав Келлог.

Водночас генерал порушив питання про те, на яких умовах сторони могли б домовитися про припинення бойових дій.

«Але питання в тому, якою зрештою може бути угода. Як вийти на припинення вогню на поточних позиціях?» – сказав він.

Келлог припустив, що для цього можна розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші.

«Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні», – пояснив він.

Раніше Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни після останнього раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. На його думку, позитивного результату можна досягти, оскільки до переговорного процесу нарешті залучені люди, які мають повноваження ухвалювати рішення та зацікавлені в пошуку компромісу.

Також «Главком» писав, що Росія намагається використати мирні переговори для повернення до ультиматумів, які висувала НАТО ще наприкінці 2021 року. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на прагнення Кремля відновити вплив на країни Східної Європи та обмежити військову присутність Альянсу в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий потужний пакет американської підтримки, який поєднуватиме санкції проти Росії та постачання озброєння Україні, може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на реальні кроки для завершення війни. На думку глави держави, відповідне рішення Конгресу США здатне створити можливості для деескалації вже до кінця 2026 року.