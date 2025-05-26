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Трамп і Зеленський можуть зірвати саміт НАТО у червні – NYT

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп і Зеленський можуть зірвати саміт НАТО у червні – NYT
Щорічний саміт НАТО може бути набагато складнішим, ніж сподівався генеральний секретар альянсу Марк Рютте
фото: Shannon Stapleton

Саміт відбудеться на тлі значної невизначеності щодо безпеки Європи

Щорічний саміт НАТО, який має відбутися 24-25 червня в Нідерландах, може бути набагато складнішим, ніж сподівався генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Присутність Дональда Трампа та Володимира Зеленського може спричинити відкритий розкол щодо майбутнього України та затьмарити зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, європейські чиновники та дипломати заявляють, що Рютте прагне провести «короткий і приємний» саміт, щоб уникнути повторення напруженості, яка супроводжувала зустріч два роки тому. Однак позиція Трампа, який, як очікується, буде присутній, значно відрізняється від позиції союзників щодо підтримки України та її прагнення вступити до НАТО, проти чого він виступає.

Саміт відбудеться на тлі значної невизначеності щодо безпеки Європи, оскільки Сполучені Штати переглядають свою роль у захисті континенту. Представники адміністрації Трампа вже попередили європейських колег про можливі значні зміни в ротації американських військ, незважаючи на запевнення у відданості США НАТО.

Особливо невизначеною залишається роль України на саміті, не в останню чергу через зневажливе ставлення Трампа до президента Зеленського, який також планує бути присутнім. Наразі навіть невідомо, чи буде Зеленського запрошено на головну вечерю з нагоди відкриття.

«Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі, – сказав Метью Дж. Вітакер, новий посол США в НАТО. – У якій якості, ми обговорюємо».

Офіційні особи припускають, що цьогорічний саміт може не включати засідання Ради НАТО-Україна, де союзники та Україна сидять на рівних, як це було раніше. Натомість, лідери НАТО можуть зустрітися лише на кілька годин наступного дня після вечері першого вечора, щоб ратифікувати нові цілі витрат на оборону. Ці цілі можуть допомогти європейським союзникам з часом замінити Сполучені Штати як головного гаранта звичайної оборони континенту. Також планується паралельний форум оборонної промисловості, на якому може бути присутній Володимир Зеленський.

За президентства Джозефа Р. Байдена-молодшого Зеленський відігравав важливу роль на двох останніх самітах НАТО. Два роки тому в Литві саміт пройшов невдало через питання України щодо термінів вступу до НАТО.

У 2008 році НАТО погодилося, що Україна та Грузія «стануть членами НАТО», але без конкретної дати чи шляху. Минулорічне комюніке саміту лише зазначило, що Україна перебуває на «незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО».

Європейські союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого мирного врегулювання, а потім надати гарантії безпеки. Хоча вони сподіваються на підтримку США, не очікується, що Трамп та Конгрес схвалять подальші фінансові виділення Україні.

Дональд Трамп досі не втручався у постачання американської зброї на суму $61 млрд, схвалену за часів Байдена. Однак він не виключив посилення економічного тиску на Росію, заявивши минулого тижня, що «Росія хоче вести масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли ця катастрофічна «кривава баня» закінчиться, і я з цим погоджуюся».

Вітакер намагається запевнити союзників у відданості США альянсу та колективній обороні, але попередив, що перегляд дислокації американських військ може означати виведення або передислокацію частини з 84 тис американських військовослужбовців у Європі.

Новою центральною темою саміту, ймовірно, стане домовленість про нові цілі витрат на оборону, запропоновані Рютте: 3,5% ВВП на військові потреби та ще 1,5% на «військові» витрати до 2032 року. Це значно більше за поточний поріг у 2%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного Альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Теги: Дональд Трамп НАТО Володимир Зеленський саміт

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