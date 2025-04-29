Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Макрон зустрічався з Зеленським у Римі
фото: Офіс президента

Макрон закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа і США збільшать тиск на Росію заради досягнення припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю для Рaris Match, передає «Главком».

«Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це і було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну», – наголосив президент Франції.

За його словами, протягом наступних  8-10 днів Європа і США посилять тиск на Росію.

«Разом із США ми маємо посилити риторику проти Росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися», – сказав Макрон.

До слова, раніше президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х після зустрічі з українським лідером у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру. 

Французький лідер наголосив, що поділяє мету американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

За його словами, президент України Володимир Зеленський запевнив у готовності української сторони до безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Читайте також:

Теги: путін Європа Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон США перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Савонік професійно займався волейболом, був великим поціновувачем спорту
Пропав безвісти під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Віктора Савоніка
25 квiтня, 09:00
24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
19 квiтня, 18:54
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус
16 квiтня, 18:09
Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США
Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
11 квiтня, 19:56
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
10 квiтня, 20:46
Нове дослідження засвідчує, що очікувані втрати для світового ВВП значно вищі, ніж вважалося раніше
Глобальне потепління спричинить 40% шкоду світовій економіці: дослідження
10 квiтня, 09:14
За словами Дмитрієва, на зустрічі перебувало понад 150 кампаній, які продовжують свою діяльність у Росії
Спецпредставник Росії зустрівся з членами торгової палати США
9 квiтня, 18:01
Німецький міністр вважає, що ЄС має укладати нові торговельні альянси
Німеччина підготувала проєкт заходів у відповідь на мита США
3 квiтня, 16:08

Політика

Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
Вибори в Канаді: лідер Ліберальної партії поділився світлиною з дільниці
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень
Перші 100 днів президентства Трампа: дев'ять промовистих зображень
«Я керую країною і світом, мені дуже весело». Трамп оцінив свою другу каденцію
«Я керую країною і світом, мені дуже весело». Трамп оцінив свою другу каденцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
28K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
24K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
22K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
13K
Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua