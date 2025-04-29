Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями

Макрон закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа і США збільшать тиск на Росію заради досягнення припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю для Рaris Match, передає «Главком».

«Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це і було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну», – наголосив президент Франції.

За його словами, протягом наступних 8-10 днів Європа і США посилять тиск на Росію.

«Разом із США ми маємо посилити риторику проти Росії. Здається, мені вдалося переконати американців у необхідності ескалації погроз і, потенційно, санкцій, аби змусити Москву погодитися», – сказав Макрон.

До слова, раніше президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х після зустрічі з українським лідером у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.

Французький лідер наголосив, що поділяє мету американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

За його словами, президент України Володимир Зеленський запевнив у готовності української сторони до безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.