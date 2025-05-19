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Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України
Зеленський: Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі
фото: пресслужба президента України

Зеленський ще раз привітав Дана із перемогою на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним президентом Румунії Нікушором Даном. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках глави держави.

Зеленський привітав Дана із перемогою на президентських виборах.

«Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі. Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість», – заявив президент.

Глава держави запросив Нікушора Дана приїхати до України. Вони обговорили найближчі можливості зустрітися.

Нагадаємо, незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан, здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Так, Нікушор Дан зробив перший допис після оголошення результатів на виборах у Румунії, передає «Главком». Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський. 

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

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Теги: Володимир Зеленський Нікушор Дан Румунія вибори

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