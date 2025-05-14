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Переговори в Стамбулі. Названо склад української делегації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Переговори в Стамбулі. Названо склад української делегації
Президент відвідає Туреччину вже завтра, 15 травня
фото: Офіс президента

Кремль досі не назвав, хто від РФ поїде до Туреччини на переговори

Стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною. Як інформує «Главком», джерела Radio NV назвали склад делегації.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

«Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині», – зазначає джерело.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна.

За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про «хороші новини» щодо припинення війни Росії проти України.

Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак переговори Андрій Сибіга Рустем Умєров

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