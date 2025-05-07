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Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
Гетманцев: Ми вже ведемо перемовини про вступ до ЄС, де 20 з 27 держав перейшли на євро
колаж: glavcom.ua

«Треба бути готовим, що роль євро у нас з кожним роком посилюватиметься», – зазначив нардеп

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що митні війни, розв'язані президентом США Дональдом Трампом, не спричинять катастрофічних наслідків для української гривні. Проте він наголосив на необхідності готуватися до посилення ролі євро в українській економіці. Про це Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю «Главкому».

Гетманцев зазначив, що коливання курсу гривні, спричинені світовими тарифними війнами, не є критичними. «Я би не переоцінював нестабільність долара і євро. Так, є певні коливання у зв'язку з тими чи іншими заявами, діями, тарифними війнами і, напевно, це погано. Але жодної катастрофи в тому, як діє уряд США, я не бачу», – заявив нардеп.

Він підкреслив, що Україна має достатні золотовалютні резерви та проводить жорстку монетарну політику, що дозволить утримати курс гривні до долара в межах, визначених бюджетом до кінця року. «Тому вагомих загроз для гривні, принаймні, цього року, я не бачу», – запевнив Гетманцев.

Водночас нардеп підтримав плани Національного банку України щодо переорієнтації на євро як основну валюту. «Треба бути готовим, що у нас роль євро з кожним роком посилюватиметься», – зазначив Гетманцев, пояснюючи це тим, що Євросоюз став найбільшим торговельним партнером України.

«Ми вже ведемо перемовини про вступ до ЄС, де 20 з 27 держав перейшли на євро, воно є рідною валютою для 345 млн жителів континенту…», – додав нардеп.

Нагадаємо, Данило Гетманцев розповів про негативну тенденцію в Україні. Рівень бідності в країні стрімко зростає, а уряд не демонструє належної реакції на цю критичну ситуацію.

Також, на думку нардепа, можливість задекларувати дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їхнє придбання є «абсолютно співмірною ціною»

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Теги: Дональд Трамп гривня Данило Гетманцев валюта

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