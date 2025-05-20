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Рубіо назвав Трампа «президентом миру»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рубіо назвав Трампа «президентом миру»
За словами держсекретаря США, американський лідер «щодня працює над тим, щоб зупинити війну»
скріншот з відео

Глава Держдепу США: «Він хоче творити, будувати, прагне добробуту й щастя людей»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час візиту до Ватикану почув від одного з кардиналів твердження: «Президент США хоче миру, а європейці говорять про війну». На думку американського посадовця фраза влучно передає нинішній міжнародний контекст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За словами Рубіо, президент Дональд Трамп «щодня працює над тим, щоб зупинити війну». Глава Держдепу США назвав американського лідера «президентом миру».

«Він хоче творити, будувати, прагне добробуту й щастя людей. Він розуміє необхідність оборони, бо такий наш світ. Але його турбує, скільки коштів іде на війну. Він би волів вкладати ці ресурси в економіку й розвиток, укладати угоди, і він намагається переконати в цьому інші країни», – сказав він.

Рубіо каже, що прагнення Трампа полягає в тому, щоб змінити фокус глобальної політики – від військової конфронтації до економічного зростання та міжнародної співпраці.

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Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: США Марко Рубіо Дональд Трамп переговори

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