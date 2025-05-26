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Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
фото: Офіс президента

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum

Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного Альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю WNL, передає «Главком».

Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

«Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. НАТО розглядає, де в програмі Зеленський може мати гарне місце», – сказав він.

Нагадаємо, саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. 

Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Марк Рютте

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Теги: саміт НАТО Володимир Зеленський Дональд Трамп

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