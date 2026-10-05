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Трамп оголосив про створення «Сил суперінтелекту»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп оголосив про створення «Сил суперінтелекту»
Трамп: «Сили суперінтелекту» покликані координувати зусилля уряду, щоб Америка продовжувала лідирувати у світі в суперінтелекті
фото: AP

Головне завдання «Сил суперінтелекту» – забезпечити США перемогу в глобальній технологічній гонці

Президент США оголосив про створення «Сил суперінтелекту», які координуватимуть роботу американського уряду в сфері штучного інтелекту. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Орган очолить директор Національної розвідки Джей Клейтон, а до його складу також увійдуть посадовці з Пентагону, Федеральної торгової комісії та Управління персоналу. Головне завдання нового відомства – забезпечити США перемогу в глобальній технологічній гонці та запобігти домінуванню Китаю в галузі, яку Трамп порівнює за значенням із промисловою революцією.

Трамп підкреслив, що штучний інтелект перевершує за впливом промислову революцію та появу інтернету, тому Америка повинна обійти Китай у цьому змаганні. Створення «Сил суперінтелекту» відбувається на тлі застережень від керівників технологічних компаній про ризики швидкого впровадження ШІ, однак американський президент відхиляє пропозиції сповільнити розробки, вважаючи перемогу в цій галузі ключовим стратегічним завданням.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social односторінкову угоду про безпеку та контроль систем штучного інтелекту. 

Документ, який Трамп назвав морально обов’язковим, підписали очільники Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X та NVIDIA. До домовленостей закладено чотири рівні нагляду, а самі учасники не виключають, що в майбутньому ці стандарти можуть бути закріплені на законодавчому рівні.

Нагадаємо, OpenAI, Anthropic та дослідники з кібербезпеки розслідують десятки тисяч випадків небажаної поведінки сучасних моделей штучного інтелекту. Йдеться як про внутрішні тести, так і про випадки у реальному середовищі.

Теги: США штучний інтелект Дональд Трамп технології

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