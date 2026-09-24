Дівчина з України, виступ якої підкорив ООН. Що відомо про кримчанку Дар'ю Фурсову

23-річна кримчанка розповіла світовим лідерам про життя в окупації та пояснила, чому не сприймає розмови про «територіальні поступки»

На шостому саміті міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку виступила 23-річна Дар’я Фурсова, яка народилася у Сімферополі та провела частину дитинства в умовах російської окупації. Дівчина закликала міжнародних партнерів підтримувати молодь із тимчасово окупованого Криму та допомагати Україні готуватися до реінтеграції півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Перед виступом Фурсової президент України Володимир Зеленський зазначив, що вона на власному досвіді знає, що означає життя під окупацією, залякуваннями та російською пропагандою. «Вона розповість вам, як це – жити під окупацією, щодня стикатися із залякуваннями та пропагандою, яка намагається змінити спосіб мислення та почуття людей, і при цьому залишатися з Україною», – сказав Зеленський.

Дар'я Фурсова народилася у 2003 році в Сімферополі та виїхала у 2021-му до Києва, де здобула освіту та знайшла роботу. «Главком» наводить повний текст її виступу на саміті Кримської платформи.

«Шановні лідери держав, шановні пані та панове, учасники Саміту Для мене велика честь бути сьогодні тут. Дякую за можливість говорити – і, сподіваюся, бути почутою. Мене звати Дар’я. Я народилася в Сімферополі, в українському Криму.

Коли Росія окупувала Крим, мені було лише 11 років. Моє покоління в Криму почало дорослішати в умовах окупації: російська освіта, пропаганда, російська мова та культура, які поступово нав’язувалися як єдина можлива реальність. Один із найважливіших періодів мого життя – час, коли формуються особистість, погляди та розуміння світу, – проходив під впливом російської окупації.

На щастя, мої батьки завжди нагадували мені одну річ: це не нормально. Ми живемо в окупації. І наше майбутнє не належить окупанту. Вони дали мені можливість обрати власне майбутнє. Я дистанційно закінчила українську школу, переїхала до Києва, вступила до українського університету, а сьогодні навчаюся на історичному факультеті та працюю в музеї. Мені пощастило. Але більшість дітей в окупованому Криму не мають такого вибору. І саме тому ми маємо продовжувати говорити про Крим. Бо за кожним днем окупації стоїть дитина.

Росія окуповує не лише територію. Вона намагається сформувати ціле покоління. І ми не можемо дозволити, щоб покоління дітей з Криму виросло з відчуттям, що окупація – це їхнє нормальне життя. Саме тут Україна та наші міжнародні партнери можуть реально змінити ситуацію. Але нам також потрібно сказати їм набагато простішу річ: Ви не забуті. Ваші таланти важливі. Ваше майбутнє важливе. І на вас чекають у вільній Україні та у вільному світі.

Я сама зрозуміла масштаб цих можливостей лише після того, як виїхала з Криму. Скільки молодих людей у Криму сьогодні навіть не знають, що такі можливості для них існують? Але наша мета не може полягати лише в тому, щоб допомогти людям виїхати з окупації. Наша мета – звільнити Крим. Тому що Крим – це не просто територія на карті. Крим – це люди. Крим – це дім. Для мене Крим – це Сімферополь. Моє дитинство, спогади, родина. Це місце, де почалося моє життя і яке я досі називаю своїм домом. Саме тому мені важко чути розмови про «територіальні поступки».

За цими словами легко побачити лише лінії на карті чи території, які можна передати з одного боку іншому. Але для людей, які там народилися і виросли, це не територія. Це дім. Для мільйонів українців Крим – це не абстрактне геополітичне питання. Це питання справедливості. Сьогодні цей Саміт – це більше, ніж зустріч на високому рівні. Це випробування нашої єдності. Чи залишимося ми єдиними, коли окупація триває роками? Чи продовжимо говорити про людей, чиї голоси Росія намагається заглушити?

Але це також – мій call for action. Заклик не просто пам’ятати про Крим. Не просто говорити про Крим, а діяти: підтримувати молодь з Криму, створювати можливості для тих, хто виїжджає, через освітні обміни, стажування, гранти та інші можливості та готуватися до реінтеграції Криму. І твердо підтримувати територіальну цілісність України та наше право повернутися додому. Допоможіть нам зробити так, щоб наступне покоління дітей з Криму зростало не в окупації, а у свободі. Дякую. Слава Україні!»

Виступ Дар'ї Фурсової на саміті Кримської платформи

Нагадаємо, під час шостого саміту Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим став одним із джерел війни та криз у Чорному морі. За його словами, після захоплення півострова Росія перетворила його на велику військову базу, що вплинуло на безпеку судноплавства, продовольчі та енергетичні перевезення.

Зеленський також наголосив, що повноцінне повернення до нормального життя неможливе без Криму та відновлення базових принципів міжнародного права.