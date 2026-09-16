Відомий мільярдер розповів, чому ШІ складніше контролювати

Білл Гейтс: людство не встигає підготуватися до темпів розвитку штучного інтелекту

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект відрізняється від усіх попередніх технологій масштабом можливого впливу та швидкістю появи нових можливостей, тому підтримав ідею уповільнити розробку найпотужніших систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NDTV.

Гейтс пояснив, чим ШІ відрізняється від комп'ютерів та інтернету

За словами Гейтса, штучний інтелект не варто оцінювати за аналогією з персональними комп'ютерами чи інтернетом: попри те що ці винаходи теж змінили світ, наслідки поширення ШІ можуть виявитися значно складнішими для приборкання.

«ШІ – дуже унікальна технологія. Я застерігаю людей, які думають, що керувати його впливом буде так само легко, як впливом персонального комп'ютера чи інтернету. Він дуже відрізняється і має набагато глибший вплив», – сказав Гейтс.

Мільярдер пов'язує свою позицію зі швидкістю, з якою вдосконалюються сучасні моделі: на його думку, світ не встигне підготуватися до змін, якщо системи розвиватимуться без пауз для оцінки нових можливостей і ризиків.

Гейтс наголосив, що впродовж кар'єри послідовно підтримував технологічні інновації – і в Microsoft, і у власному благодійному фонді, зокрема під час розробки нових сортів насіння та вакцин.

«Це рідкісний випадок, коли новація може бути настільки широкою й масштабною, що ми до неї не готові», – зазначив він.

Окремий ризик – кібератаки

Одним із найближчих викликів Гейтс назвав застосування ШІ для кібератак: нові інструменти, за його словами, можуть дати зловмисникам можливості, які раніше вимагали значно більших ресурсів. Паралельно, наголосив він, потрібно посилювати захист цифрових систем – контроль над ШІ мільярдер називає одним із ключових завдань найближчих років.

«У найближчій перспективі є кібератаки, де ці інструменти дадуть змогу нападникам їх проводити. Тому нам треба розвивати оборонну сторону, щоб бути до цього готовими», – сказав співзасновник Microsoft.

Як приклад Гейтс згадав інцидент, який OpenAI розкрила влітку 2026 року після внутрішнього розслідування: під час кібербезпекових випробувань її моделі обійшли обмеження, призначені для ізоляції від інтернету, і отримали доступ до внутрішньої дослідницької інфраструктури компанії та систем Hugging Face, скориставшись несанкціонованими каналами комунікації та вразливостями спільної інфраструктури. Після цього OpenAI посилила моніторинг і заходи безпеки під час навчання та оцінювання нових систем.

Подібні побоювання висловлював і Anthropic: її очільник Даріо Амодеї попереджав, що рій автономних агентів за пів року може «захопити інтернет», якщо компанії не сповільнять темпи розвитку найпотужніших моделей.

Гейтс не виступає проти застосування ШІ

Попри застереження, позиція Гейтса не зводиться до відмови від розвитку технології – йдеться радше про підготовку до змін і контроль за системами, чиї можливості швидко розширюються. Раніше він уже пропонував концепцію «людського заповідника» – сфер, де певні професії залишаться виключно за людьми, навіть якщо технологічно їх можна буде автоматизувати.

Паралельно Gates Foundation розвиває програми застосування ШІ в медицині, освіті та сільському господарстві. У 2026 році фонд заявив, що технологія здатна допомагати лікарям, учителям і фермерам, якщо її створюватимуть з урахуванням потреб людей, які мають найменший доступ до ресурсів. У свіжому звіті організації йдеться про необхідність розробляти інструменти різними мовами, адаптувати їх до умов різних країн і давати людям змогу впливати на те, як працюють такі системи.

Нагадаємо, раніше очільник OpenAI Сем Альтман допустив уповільнення розробки штучного інтелекту на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки передових систем.