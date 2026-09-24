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Російська чемпіонка світу з шахів звинуватила Трампа у «зростанні дитячої проституції в Уругваї»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська чемпіонка світу з шахів звинуватила Трампа у «зростанні дитячої проституції в Уругваї»
Російська тенісистка Гуніна розкритикувала президента США Дональда Трампа
фото: Getty Images

Гуніна: Після того, як Трамп зайшов до Уругваю з усією своєю політичною безпекою, там почалися заворушення та хаос

Титулована російська шахістка Валентина Гуніна зробила кілька скандальних заяв у Facebook. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис в Х ресурсу «Elk and Ruby Publishing House».

Скандальні заяви Валентини Гуніної

  • «Так, я за свою країну. Я бачу, як бомблять чорне море, південь Росії. Ви кажете мені, щоб я була за те, щоб США поставили туди свої бази і знесли південь Росії нах*ен? Я поки ніби у своєму розумі, незважаючи на тривожно-депресивний розлад від вовчаки»
  • «Коли ви розповідаєте мені які ми погані та тисячу доказів. До Мурманська залетів дрон з боку Фінляндії і Норвегія залетіла зі своїми винищувачами суто подивитися, що у нас там стоїть. Баренцеве море. Кольський півострів, який захищала моя родина та мої співвітчизники? Щоб те місце, де наші бійці відстоювали вхід у порт від фашистів у Другій світовій війні та особисто мій прадід! Щоб усе це розбомбили? Російські люди не пустили фашистів (Мурманськ було спалено, але не взято). Червона армія у вітчизняній війні зазнала величезних втрат, намагаючись захистити весь світ від фашистів. Ми захистили і особисто моя сім'я у цьому брала участь. А мені кажуть ми інше? Я не хочу війни, як ніхто з нас не хоче. Після того, як Трамп зайшов до Уругваю з усією своєю політичною безпекою, там почалися заворушення та хаос. І почала зростати дитяча проституція та рабство. Але ви всі проти Росії? А як же ці інші?»

Валентина Гуніна: що відомо

Валентина Гуніна – російська шахістка. П'ятиразова чемпіонка Росії (2011, 2013, 2014, 2021, 2022 роки). Перша в історії триразова чемпіонка Європи (2012, 2014, 2018 роки).

Дворазова чемпіонка світу з бліцу (2012, 2023 роки), срібна призерка у 2017 році, чемпіонка Європи з бліцу (2012 рік).

Триразова переможниця Олімпіад (2010, 2012, 2014 роки) та п'ятиразова переможниця командного чемпіонату Європи (2009, 2011, 2015, 2017, 2021 роки) у складі збірної Росії.

Чемпіонка світу 2017 року у складі команди Росії.

Нагадаємо, Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Як повідомлялося, російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви.

Жадсон потрапив до переліку учасників виставкової гри – прощального матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Теги: шахи Дональд Трамп росія проституція

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