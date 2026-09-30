Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів

Ця ідея виникла на тлі високих цін на енергоносії, які можуть завадити Республіканській партії перемогти на проміжних виборах

Президент Дональд Трамп розглядає можливість заборони експорту дизельного палива на тлі стрибка його середньої ціни в США до $6,44 за галон (на $2,75 більше, ніж торік). Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Це викликає обурення фермерів під час збору врожаю напередодні проміжних виборів. Тим часом урядовці, представники нафтової галузі та республіканці намагаються відмовити Білий дім від радикального кроку та пропонують альтернативні рішення для тимчасового зниження цін.

Основною пропозицією є закликати європейські країни вивільнити дизельне паливо з власних стратегічних і комерційних резервів, які оцінюються у понад 350 млн барелів. Міністр енергетики США Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Дуг Бургум підтвердили, що Вашингтон розраховує на виконання європейськими партнерами своїх зобов'язань.

Проте в Європі до цієї ідеї ставляться скептично: зокрема, уряд Німеччини заявив, що вивільнення резервів можливе лише в разі фізичного дефіциту пального, а не для регулювання цін.

Серед інших ідей, які обговорюють у США, – розширення використання неоподатковуваного фарбованого дизелю та тимчасове зниження штатами акцизних податків на пальне. Водночас деякі законодавці-республіканці критикують податкові послаблення через ризик виникнення дефіциту коштів на ремонт доріг, пропонуючи натомість реформувати систему видачі дозволів на видобуток.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує план щодо заборони експорту дизельного пального на 90 днів.

Проти заборони, юридичні процедури щодо якої ще опрацьовуються, виступили американські виробники палива, які попередили, що будь-яка короткострокова вигода буде перекрита підвищенням цін на паливо в майбутньому. Будь-яке припинення поставок стане першим обмеженням на експорт енергоносіїв із США з того часу, як у 2015 році адміністрація Обами скасувала заборону на експорт нафти, що діяла протягом десятиліть