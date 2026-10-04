КНДР заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом: що відомо

Пхеньян стверджує, що ракета змінює траєкторію на низькій висоті й має щонайменше чотири режими польоту

Північна Корея повідомила про випробування балістичної ракети середньої дальності, до системи якої, за словами Пхеньяна, інтегрували штучний інтелект. За пуском спостерігав Кім Чен Ин, а державне агентство ЦТАК пов’язало його з тренуванням ракетників, які обслуговують «гіперзвукову стратегічну систему озброєння». Про це «Главком» пише з посиланням на Reuters та Yonhap.

Що випробувала КНДР

Вранці 3 жовтня південнокорейські військові зафіксували запуск балістичної ракети з району Вонсана в бік Східного моря. За оцінкою Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета пролетіла понад 700 км. ЦТАК повідомило, що снаряд улучив у ціль на відстані 1000 км. Про сам запуск «Главком» писав 3 жовтня.

За даними ЦТАК, пуск був частиною тренування підрозділів, які експлуатують «гіперзвукову стратегічну систему озброєння». Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням і закликав і надалі підвищувати «убивчість» наступальної зброї. За його словами, такі пуски мають пришвидшити розвиток ядерного стримування країни. За даними Reuters, цього року КНДР випробовувала ракети вже понад десять разів.

фото: ЦТАК

Що Пхеньян заявив про штучний інтелект

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чен назвала ракету «стратегічною середньої дальності». Вона заявила, що ракета може змінювати траєкторію на низькій висоті, а до її системи «інтегрували штучний інтелект». За її словами, Ракетна адміністрація КНДР повідомила, що її можна налаштувати щонайменше на чотири режими польоту залежно від мети.

фото: ЦТАК

Кім Йо Чен стверджує, що під час застосування «хвилеподібної траєкторії» Південна Корея не змогла відстежити ціль від першої точки відскоку. Вона додала, що Сеул і Токіо мають «визнати швидкість» ракети, але саму швидкість не назвала, та що «уникнути цієї атаки неможливо». За її словами, Кім Чен Ин вважає, що жодна країна світу не зможе отримати доступ до такої технології щонайменше кілька років. Доказів Пхеньян не навів і не пояснив, яку саме роль виконує штучний інтелект під час польоту.

фото: ЦТАК

Експерти радять обережно ставитися до цих заяв. Дослідник Корейського інституту військових справ Хон Сон Пхьо наголосив, що штучний інтелект дедалі частіше використовують у військових технологіях, зокрема для роботи з даними про цілі й управління пусками, проте зарано стверджувати, що можливості ракети підтверджені. За його словами, аналітики також припускають, що ракетні технології КНДР можуть швидко розвиватися за російської військової допомоги. Раніше, у травні, Пхеньян заявляв про крилаті ракети з наведенням на основі штучного інтелекту, але ті мали дальність до 100 км.

Запуск стався на тлі напруги між двома Кореями

21 вересня в демілітаризованій зоні вибухнула міна, поранивши трьох південнокорейських військових. У Сеулі стверджують, що причиною стали міни КНДР, і готують разом із Командуванням ООН відповідні заходи. Пхеньян заперечує причетність, а Кім Йо Чен назвала звинувачення «фабрикацією речових доказів». Напередодні пуску вона відкинула вимогу Сеула вибачитися за інцидент.

Після запуску Південна Корея, США й Японія заявили, що підтримують міцну оборонну готовність завдяки тісному обміну інформацією щодо ракетних пусків КНДР. 20 вересня Пхеньян уже випробовував ракети з району Вонсана: за повідомленнями державних медіа, то була гіперзвукова система.

Нагадаємо, на початку вересня «Главком» писав про новий об’єкт у ядерній програмі КНДР, небезпека якого – у можливому збільшенні виробництва високозбагаченого урану.