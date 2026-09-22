Революція на «ринку дисертацій». Активісти попередили плагіаторів про необхідність терміново відмовитися від наукових звань

Плагіат у дисертаціях може стати підставою для скасування рішення про присудження наукового ступеня

Світлана Благодєтєлєва-Вовк: Невдовзі ми будемо знати, які тексти публічних осіб були списані і у кого

Науковці, які сплагіатили роботи, за які отримали свої наукові ступені, у найближчі місяці можуть бути викриті. Координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк в інтерв’ю «Главкому» зазначила, що приблизно через пів року таких науковців можуть виявити та оприлюднити інформацію про академічний плагіат у їхніх роботах.

Благодєтєлєва-Вовк зазначила, що після набуття чинності законом «Про академічну доброчесність» процедура реагування на такі порушення стала чіткішою. За її словами, виявлення плагіату в дисертації може стати підставою для скасування рішення про присудження наукового ступеня.

«Невдовзі ми будемо знати, які тексти публічних осіб були списані і у кого. Це лише питання часу», – сказала дослідниця. За словами координаторки «Дисергейту», у людей, які незаконно отримали наукові ступені, залишається обмежений час, щоб добровільно відмовитися від них.

Академічний плагіат – це оприлюднення наукового або творчого результату іншої людини як власного, а також відтворення чужого опублікованого твору чи його частини без належного посилання на джерело та автора. До академічного плагіату також належить публікація перекладу іншомовного твору або його частини без зазначення автора перекладеного тексту.

«Я думаю, у плагіаторів є ще десь пів року для того, щоб самостійно відмовитися від наукових ступенів, які вони отримали незаконно», – заявила вона.

Що відбувається після виявлення плагіату

Благодєтєлєва-Вовк пояснила, що автоматична система перевірки сама по собі не встановлює факт плагіату. Програми на кшталт StrikePlagiarism або Plag лише знаходять текстові збіги та формують відповідний звіт.

«Існують програми для перевірки плагіату, такі як StrikePlagiarism, Plag. Програма сама формує звіт, і експерту з виявлення плагіату необхідно встановити, чи справді збіги, зазначені у звіті, є академічним плагіатом», – пояснила координаторка «Дисергейту».

Експертка наголосила, що сам факт збігу кількох слів ще не означає порушення. Наприклад, у наукових роботах можуть повторюватися усталені формулювання або терміни. Натомість запозичення значних фрагментів чужого тексту без належного посилання може мати ознаки академічного плагіату.

Якщо порушення виявляють у дисертації, повідомлення про нього можуть надсилати до університету, де відбувався захист, а також до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

«Якщо у дисертації – то до університету, де відбувався захист», – зазначила Благодєтєлєва-Вовк. За її словами, активісти також планують надсилати відповідні повідомлення до університетів і НАЗЯВО для скасування рішень про присудження фейкових ступенів.

За словами Благодєтєлєвої-Вовк, після встановлення порушення може постати питання про скасування рішення щодо присудження ступеня.

«Далі Міносвіти прийдеться анулювати їхні дипломи, припинити доплати за ступені і постане питання про компенсацію розміру отриманих виплат», – пояснила вона.

Штучний інтелект поки не став головною проблемою для дисертацій

Окремо координаторка «Дисергейту» розповіла про використання штучного інтелекту під час написання наукових робіт. За її словами, вона поки не стикалася з дисертаціями, під час перевірки яких були б очевидні ознаки створення тексту за допомогою ШІ. Водночас, на її думку, нині значно поширенішою проблемою залишається використання готових чужих текстів.

«Значно простіше вкрасти вже готовий текст, ніж писати за допомогою штучного інтелекту», – пояснила Благодєтєлєва-Вовк. Вона також зазначила, що штучний інтелект може бути корисним інструментом для пошуку збігів, зокрема в іншомовних джерелах.

Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповіла, чому депутати, міністри, судді та прокурори так прагнуть здобути науковий ступінь, що відбувається після того, як факт плагіату доведений. Також ексклюзивно для «Главкома» експертка оприлюднила нові виявлені кейси цинічного плагіату.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти у разі порушення академічної доброчесності. Документ визначає процедуру, яку застосовуватимуть у випадках виявлення порушень у кваліфікаційних роботах.