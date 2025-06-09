Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше
Майбутнє стосунків Трампа та Маска абсолютно невизначене
фото з відкритих джерел

Заяви Маска вивели президента США Дональда Трампа з рівноваги

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на двох посадовців Білого дому, інформує «Главком».

За їхніми словами, після цієї розмови Трамп припинив публікувати на своїй платформі Truth Social критичні заяви на адресу Маска. Водночас джерела наголошують: це зовсім не означає, що президент задоволений ситуацією.

«Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначене», – зауважив один зі співрозмовників.

Особливе роздратування у Трампа викликали слова Маска про його можливий зв’язок із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Також Трампа обурила заява бізнесмена про те, що без його підтримки політик нібито не здобув би перемоги на виборах. За інформацією джерел, ці коментарі «дійсно вивели президента з рівноваги».

Раніше ми писали, що після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Битва під Саратогою 7 жовтня 1777 року. Бій вважається у американській історіографії переломним моментом всієї війни
Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка
18 травня, 10:51
Штаб-квартира «Голосу Америки» у Вашингтоні
Адміністрація Трампа продає будівлю штаб-квартири «Голосу Америки»
16 травня, 09:23
Трамп не зміг допомогти економіці США
Мита Трампа змінили ставлення інвесторів до США – Politico
19 травня, 09:46
США виграли чемпіонат світу з хокею 2025
Збірна США виграла чемпіонат світу з хокею вперше з 1960 року
26 травня, 01:26
Джон Келлі: Путін повинен укласти угоду
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
30 травня, 03:02
Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн
Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн
5 червня, 03:27
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
5 червня, 09:47
Путін поспілкувався із Папою Римським
Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
5 червня, 12:52
Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення
Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
7 червня, 02:20

Соціум

Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше
Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше
У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
У Лос-Анджелесі сотні людей вийшли на вулиці: поліція застосувала сльозогінний газ
У Лос-Анджелесі сотні людей вийшли на вулиці: поліція застосувала сльозогінний газ
Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info
Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info
У штаті Теннессі в США впав літак з людьми на борту
У штаті Теннессі в США впав літак з людьми на борту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
17K
Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР
13K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9868
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
9335
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua