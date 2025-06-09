Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше

Заяви Маска вивели президента США Дональда Трампа з рівноваги

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на двох посадовців Білого дому, інформує «Главком».

За їхніми словами, після цієї розмови Трамп припинив публікувати на своїй платформі Truth Social критичні заяви на адресу Маска. Водночас джерела наголошують: це зовсім не означає, що президент задоволений ситуацією.

«Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначене», – зауважив один зі співрозмовників.

Особливе роздратування у Трампа викликали слова Маска про його можливий зв’язок із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Також Трампа обурила заява бізнесмена про те, що без його підтримки політик нібито не здобув би перемоги на виборах. За інформацією джерел, ці коментарі «дійсно вивели президента з рівноваги».

Раніше ми писали, що після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».