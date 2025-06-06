Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск підтримав ідею замінити Трампа на Венса

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Маск підтримав ідею замінити Трампа на Венса
Маск думає, що Трампу краще не бути президентом США
фото з відкритих джерел

Ілон Маск погодився з публікацією малайзійського блогера, який запропонував замінити Трампа на Венса 

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в соціальній мережі Х.

Ілон Маск відреагував на публікацію малайзійського блогера та прихильника теорій змов Яна Майлза Чонга, в якій той закликав усунути Дональда Трампа з посади президента й передати керівництво країною Джей Ді Венсу. Маск коротко відповів: «Так», тим самим висловивши згоду з цією ідеєю.

У своєму дописі Чонг написав: «Президент проти Ілона. Хто переможе? Я ставлю на Ілона. Трампу потрібно оголосити імпічмент, а на його місце має прийти Джей Ді Венс».

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Теги: США Дональд Трамп імпічмент Ілон Маск Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України
Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»
4 червня, 19:30
Путін буде продовжувати вимагати капітуляції України і відмовлятись від реальних перемовин поки Трамп лишається ніжним і ласкавим з ним
Путін воюватиме, поки Трамп буде з ним ніжним і ласкавим
3 червня, 12:21
Головні новини ночі проти 28 травня
Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч
28 травня, 05:34
Трамп розмістив фото нападу лебедя у своїй соцмережі
Спецпосланця Віткоффа атакував лебідь: кумедне фото від Трампа
26 травня, 08:28
Роботаксі стануть реальністю у штаті Техас
Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
22 травня, 08:07
Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни
Адміністрація Трампа визнала тарифний провал: американці платитимуть більше
20 травня, 09:08
Трамп зробив декілька заяв про Путіна
Трамп заявив, що вірить Путіну
20 травня, 01:51
Зустріч Трампа та Аль Шараа відбувалась за зачиненими дверима та тривала понад 30 хвилин
Трамп вперше зустрівся з новим лідером Сирії
14 травня, 21:00
США запустили виробництво нової стратегічної термоядерної бомби
США взялись за серійне виробництво термоядерних бомб
8 травня, 10:24

Політика

Маск підтримав ідею замінити Трампа на Венса
Маск підтримав ідею замінити Трампа на Венса
«Він вичерпав себе»: Трамп заявив про скасування мандата на електромобілі Маска
«Він вичерпав себе»: Трамп заявив про скасування мандата на електромобілі Маска
«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
109K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
37K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
32K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
30K
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua