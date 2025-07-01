Трамп запропонував Маску «згорнути бізнес» і повернутися до ПАР

Трамп порадив Маску повернутись до ПАР

Президент США Дональд Трамп порадив американському підприємцю Ілону Маску «повернутись додому до ПАР» на тлі критики бізнесменом законопроєкту глави держави про податки. Як повідомляє «Главком», про це американський лідер заявив у соцмережі Truth Social.

«Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згорнути бізнес та повернутися додому до Південної Африки», – зазначив він.

При цьому 29 червня Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що добре ставиться до Маска, попри конфлікт.

Він додав, що «розумний хлопець» Маск проводив із ним виборчу компанію, але був «трохи засмучений». На думку лідера, це було недоречно. Трамп пов'язав невдоволення підприємця з тим, що влада не сприяла поширенню в США автомобілів з електродвигуном, які випускає компанія Маска Tesla.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен наголосив, що у разі затвердження документа Конгресом, він створить нову політичну партію.

До слова, мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним».