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Маск пригрозив Трампу створенням нової політсили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Маск пригрозив Трампу створенням нової політсили
Останнім часом бізнесмен різко критикує податковий план президента США
фото: AP

Мільярдер пригрозив створити America Party, якщо буде ухвалено «божевільний законопроєкт про витрати»

Американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен наголосив, що у разі затвердження документа Конгресом, він створить нову політичну партію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис колишнього соратника американського лідера.

Мільярдер закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки й витрати. «Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі», – написав він.

Згодом Маск опублікував новий допис, в якому зазначив, що в разі ухвалення «божевільного законопроєкту про витрати», він ініціює створення нової політичної сили під назвою America Party. «Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос», – наголосив колишній соратник Трампа.

Після критичних висловлювань Дональд Трамп пригрозив позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що виступає проти електромобілів, і Маск знав про це, коли підтримав його перед виборами.

«Електромобілі – це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без них йому, ймовірно, довелося б закрити свою крамничку і повернутися додому, в Південну Африку», – зазначив він. він.

На думку Трампа, якщо США не стануть підтримувати запуски ракет і супутників або виробництво електромобілів, то країна заощадить «купу грошей». Президент США запропонував департаменту державної ефективності (DOGE), який донедавна очолював Маск, «гарненько придивитися» до того, щоб позбавити бізнесмена субсидій.

Раніше Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним». За словами мільярдера, ухвалення цього законопроєкту стало б «політичним самогубством для Республіканської партії».

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Згодом повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск підтримували нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

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Теги: Ілон Маск США Дональд Трамп

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