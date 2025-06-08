Трамп назвав Маска «затятим наркоманом» – WP

Джерело в адміністрації президента каже, що є сподівання на примирення, але стосунки Трампа та Маска вже ніколи не будуть такими, як раніше

Джерела у Білому домі стверджують, що Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla

Після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

Ілон Маск раніше визнавав, що вживав кетамін – за його словами, за призначенням лікаря для лікування депресії. На тлі відкритої критики з боку Маска, зокрема закликів до імпічменту, Трамп почав телефонувати своїм довіреним особам, заявляючи, що його колишній союзник – «затятий наркоман».

За інформацією чиновників з Білого дому, занепокоєння Трампа щодо можливого зловживання наркотиками з боку Маска стало одним із чинників загострення їхнього конфлікту.

Попри гостру риторику, яку Трамп зазвичай використовував на адресу опонентів, щодо Ілона Маска він висловлювався поміркованіше, ніж очікувало його оточення. Після сутички, що сталася в четвер, Трамп навіть порадив своїм прибічникам «не роздмухувати конфлікт». Крім того, він закликав віцепрезидента Джей Ді Венса зважати на публічні заяви стосовно ситуації з Маском.

«Є сподівання на примирення, але стосунки вже ніколи не будуть такими, як раніше», – зазначило джерело в адміністрації.

Раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в соціальній мережі Х.

Ілон Маск відреагував на публікацію малайзійського блогера та прихильника теорій змов Яна Майлза Чонга, в якій той закликав усунути Дональда Трампа з посади президента й передати керівництво країною Джей Ді Венсу. Маск коротко відповів: «Так», тим самим висловивши згоду з цією ідеєю.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».