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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа

glavcom.ua
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Між Маском і Трампом знову загострення
фото: Reuters

Драма навколо законопроєкту Трампа

У стосунках між Маском і Трампом знову загострення. Поки Конгрес наближається до голосування за «Великий і Чудовий» законопроєкт Трампа, Маск провів увесь день, критикуючи ініціативу та законодавців, які її підтримують.

«Кожен член Конгресу, який балотувався з обіцянками знизити урядові витрати, а потім проголосував за найбільше підвищення боргу в історії, повинен соромно опустити голову! Вони програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на Землі», – написав Маск. І додав, що помістить обличчя кожного такого конгресмена чи сенатора на постери з написом «брехун».

Також мільярдер пообіцяв створити окрему партію. «Якщо цей божевільний законопроєкт ухвалять, наступного ж дня буде сформовано Американську партію. Наша країна потребує альтернативи Демократично-Республіканській єдинопартії, щоб люди справді мали мати голос».

Відповідь від Дональда Трампа не забарилась. «Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закритися та повернутися додому в Південну Африку. Більше жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадила б величезну суму. Можливо, нам варто попросити DOGE ретельно та уважно подивитися на все це? Можна зекономити величезні гроші!!!».

Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа фото 1

Драма з «Великим і Чудовим» законопроєктом Трампа – зараз у центрі всіх обговорень у Вашингтоні. Хто як голосує, хто змінив свою позицію, які поправки проходять, а які ні, коли чекати фінального розгляду, і ще купа політично-бюрократичних деталей.

Трамп хоче, аби документ поклали йому на підпис до Дня незалежності 4 липня. Законодавці зляться, бо мали в планах відпочинок зі своїми сімʼями, а не роботу в задушливому Вашингтоні з 34-градусною спекою. Якщо законопроєкт таки пройде цього тижня, шлях до цього буде дуже непростим.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: гроші законопроєкт Дональд Трамп Ілон Маск

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Остап Яриш

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