Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа

Драма навколо законопроєкту Трампа

У стосунках між Маском і Трампом знову загострення. Поки Конгрес наближається до голосування за «Великий і Чудовий» законопроєкт Трампа, Маск провів увесь день, критикуючи ініціативу та законодавців, які її підтримують.

«Кожен член Конгресу, який балотувався з обіцянками знизити урядові витрати, а потім проголосував за найбільше підвищення боргу в історії, повинен соромно опустити голову! Вони програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на Землі», – написав Маск. І додав, що помістить обличчя кожного такого конгресмена чи сенатора на постери з написом «брехун».

Також мільярдер пообіцяв створити окрему партію. «Якщо цей божевільний законопроєкт ухвалять, наступного ж дня буде сформовано Американську партію. Наша країна потребує альтернативи Демократично-Республіканській єдинопартії, щоб люди справді мали мати голос».

Відповідь від Дональда Трампа не забарилась. «Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закритися та повернутися додому в Південну Африку. Більше жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадила б величезну суму. Можливо, нам варто попросити DOGE ретельно та уважно подивитися на все це? Можна зекономити величезні гроші!!!».

Драма з «Великим і Чудовим» законопроєктом Трампа – зараз у центрі всіх обговорень у Вашингтоні. Хто як голосує, хто змінив свою позицію, які поправки проходять, а які ні, коли чекати фінального розгляду, і ще купа політично-бюрократичних деталей.

Трамп хоче, аби документ поклали йому на підпис до Дня незалежності 4 липня. Законодавці зляться, бо мали в планах відпочинок зі своїми сімʼями, а не роботу в задушливому Вашингтоні з 34-градусною спекою. Якщо законопроєкт таки пройде цього тижня, шлях до цього буде дуже непростим.