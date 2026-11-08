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Іран поставив США перед вибором: угода за два дні або «пекло»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран поставив США перед вибором: угода за два дні або «пекло»
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі
фото: Anadolu Agency

Арагчі: Вашингтон має виконати вимоги Тегерана або зіткнеться з новою військовою відповіддю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пригрозив США масштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Арагчі, оприлюднену Anadolu Agency.

Арагчі звернувся до Білого дому після виборів у США

«Американські виборці зробили свій вибір. Настав час Білому дому зробити свій», – написав Аббас Арагчі 8 листопада у соцмережі X.

Іранський міністр наголосив, що дводенна пропозиція його країни залишається чинною. Вашингтон має виконати висунуті Тегераном вимоги, зокрема припинити війну на всіх фронтах. В іншому разі, за словами Арагчі, США зіткнуться з відповіддю іранських військових.

«Або обирайте війну – і побачите, як наші готові до бою, загартовані у битвах воїни обрушать на вас пекло», – заявив міністр.

Іран поставив США перед вибором: угода за два дні або «пекло» фото 1
скрин: Abbas Araghchi / Х

Що Іран вимагає від США

Дводенна пропозиція Тегерана є скороченою версією попереднього семиетапного плану врегулювання. Його основна мета – припинити бойові дії та відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Серед ключових вимог Ірану:

  • припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном;
  • скасування американської морської блокади іранських портів;
  • розмороження іранських активів за кордоном;
  • послаблення нафтових санкцій;
  • припинення військового протистояння та створення умов для відновлення судноплавства.

У відповідь Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку для торговельного судноплавства протягом двох днів. Питання іранської ядерної програми пропонується винести на наступний етап переговорів.

Як раніше повідомляв «Главком» у матеріалі про 48-годинний план завершення протистояння між США та Іраном, посередники розглядали послідовність взаємних кроків Вашингтона й Тегерана. Однак американська сторона та Іран досі не досягли остаточної домовленості.

Трамп не виключає нових ударів

На тлі погроз Арагчі президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення американських атак на Іран малоймовірне, якщо переговори просуватимуться та сторони укладуть сильну угоду.

Водночас в інтерв'ю CNN американський президент повідомив, що Вашингтон визначив потенційні цілі для ударів по іранській інфраструктурі. Серед них – 38 мостів, які, за словами Трампа, американські військові можуть знищити протягом години. 

Дипломатичний процес також зіткнувся з паузою. Арагчі заявив іранському державному телебаченню, що протягом останніх кількох днів посередники не відвідували сторони переговорів. Міністр пов'язав це з реакцією на результати проміжних виборів у США та зазначив, що для відновлення контактів потрібен час.

Тим часом військове протистояння навколо Ормузької протоки триває. 8 листопада США вивели з ладу комерційне судно, яке, за твердженням американського командування, намагалося порушити морську блокаду Ірану. Раніше іранська сторона повідомляла про пожежі на двох нафтових танкерах і буксирі в районі протоки. Обставини цих інцидентів незалежно не підтверджені.

Нагадаємо, 8 листопада «Главком» повідомляв, що США посилили морську блокаду Ірану та атакували комерційне судно. Американське командування заявило, що корабель проігнорував попередження та намагався залишити регіон після заходу до іранського порту.

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Теги: переговори військові Вашингтон Дональд Трамп війна Іран

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