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США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно
Вашингтон продовжує військовими засобами забезпечувати блокаду іранських портів, яка триває вже кілька місяців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американські військові застосували високоточні боєприпаси після того, як екіпаж судна проігнорував попередження

Сполучені Штати вивели з ладу комерційне вантажне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс в Оманській затоці. Корабель намагався залишити регіон після заходу до іранського порту, порушивши американську морську блокаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування Збройних сил США та агентство Reuters.

США атакували вантажне судно в Оманській затоці

За інформацією Центрального командування Збройних сил США, інцидент стався 7 листопада. Американські військові виявили комерційне судно, яке раніше заходило до одного з іранських портів, а потім спробувало залишити регіональні води.

Екіпаж отримав кілька попереджень про порушення морської блокади. Американські військові наказали морякам залишити частини судна, які планували атакувати. Після того як команда не виконала вимог, американський військовий літак застосував високоточні боєприпаси.

США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно фото 1
скрин з відео: CENTCOM

Удар припав на кормову частину корабля. Судно втратило можливість продовжувати рух. Інформації про назву вантажного корабля, стан його екіпажу та масштаби пошкоджень у повідомленні американського командування не було.

США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно фото 2
скрин з відео: CENTCOM

За даними Reuters, Вашингтон продовжує військовими засобами забезпечувати блокаду іранських портів, яка триває вже кілька місяців.

На острові Кешм і поблизу порту Джаск пролунали вибухи

Паралельно з інцидентом в Оманській затоці іранські медіа повідомили про вибухи на острові Кешм в Ормузькій протоці та в районі південного порту Джаск. Причина цих вибухів наразі не встановлена. Іранська влада офіційно не підтвердила, хто саме завдав ударів.

Раніше агентство Tasnim повідомляло про два ракетні удари по острову Кешм. Інформації про можливі руйнування або постраждалих на той момент не було.

Водночас президент США Дональд Трамп 6 листопада підтвердив проведення обмеженої військової операції поблизу Кешму. За його словами, американські сили атакували іранську систему протиповітряної оборони. Трамп назвав удар незначним і заявив, що американські військові знищили відповідний об'єкт за п'ять–15 хвилин.

Важливо, що підтверджений американський удар 6 листопада та повідомлення про нові вибухи наступного дня – окремі епізоди. Наразі немає незалежного підтвердження, що всі вибухи на острові Кешм і в Джасці стали наслідком американської операції.

США розширюють економічний тиск на Іран

Морською блокадою американські військові заходи не обмежуються. 7 листопада Центральне командування Збройних сил США оголосило про створення спеціальної оперативної групи Task Force Iron Gate. Вона працюватиме над обмеженням переміщення іранської зброї, товарів подвійного призначення та підсанкційних матеріалів через сухопутні кордони країни й Каспійське море.

За даними Reuters, нова структура базуватиметься в американському місті Тампа та координуватиме роботу з іншими державними відомствами США.

Американське командування також оцінило результати морської блокади. За його підрахунками, обмеження вже завадили Ірану експортувати нафту на суму понад $25 млрд. Ці кошти Тегеран не зміг отримати від продажу сирої нафти.

Як відреагували світові ціни на нафту

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході світові ціни на нафту залишаються поблизу позначки $100 за барель.

За підсумками торгів 6 листопада ф'ючерси на нафту Brent коштували $98,32 за барель, а американська WTI – $90,83. За тиждень обидві марки суттєво подешевшали: Brent – приблизно на 17%, WTI – на 13%.

Аналітики пов'язували це зі сподіваннями на дипломатичне врегулювання конфлікту та ознаками надлишку пропозиції. Водночас атаки на судна в районі Ормузької протоки знову посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти.

Реакція ринку на останній американський удар по судну стане зрозумілою після відновлення біржових торгів.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про пропозицію посередників щодо 48-годинного плану деескалації між США та Іраном. Він передбачає скасування американської морської блокади, розмороження частини іранських активів та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Однак Тегеран висунув Вашингтону додаткові умови.

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Теги: нафта Іран Дональд Трамп військові корабель боєприпаси

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