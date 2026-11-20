Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз переживає складний період через війну проти України. За словами американського лідера, Росія розраховувала завершити бойові дії значно швидше. Про це американський лідер заявив під час пресконференції за результатами зустрічі з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї.

«Путіну зараз важко, адже він веде війну, яка мала тривати один день», – сказав Трамп, коментуючи російсько-українську війну.

Таким чином американський президент звернув увагу на те, що повномасштабне вторгнення Росії, яке Кремль, імовірно, планував як швидку військову операцію, триває вже кілька років.

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Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну Росії проти України за 24 години. Після вступу на посаду він неодноразово повертався до цієї обіцянки, однак згодом назвав її саркастичною. У червні 2026 року американський президент також заявляв, що війна могла б закінчитися в перший день повномасштабного вторгнення, якби російське командування не припустилося помилки під час наступу на Київ.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.