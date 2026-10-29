Поліг, обороняючи місто Бахмут. Згадаймо Валентина Калюжного

Валентин Калюжний воював за Україну у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Калюжного.

Сержант Валентин Калюжний, позивний Чіж, загинув 15 жовтня 2022 року, обороняючи від окупантів місто Бахмут на Донеччині. У листопаді бійцю мало виповнитися 44 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Валентин народився в селі Панасівка Дніпропетровської області. Закінчив середню школу. Пройшов строкову військову службу. У мирному житті працював зварювальником у ТОВ «Агрофірма Дружба». Був одружений, виховував двох дітей. Вільний час любив проводити у колі рідних.

Під час повномасштабного російського вторгнення Валентин воював за Україну у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Брав участь у боях за Харківщину й Донеччину.

Сержант Валентин Калюжний брав участь у боях за Харківщину й Донеччину фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Посмертно захисника нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Дуже сумую за татом. Досі не можу повірити що його немає з нами. Хочу, щоб інші люди дізналися про нього», – зазначила донька загиблого Катерина.

Поховали Валентина у рідній Панасівці.

У нього залишилися дружина, донька, мама, пасинок і двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.