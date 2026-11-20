Президент США Дональд Трамп заявив, що російські безпілотники та кілька ракет опинилися на території Польщі помилково. Про це він сказав у телефонній розмові з журналісткою телеканалу Fox News Аїшею Хасні, коли повертався із саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, пише «Главком».

Журналістка запитала Трампа про реакцію на допис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який розкритикував американського президента за те, що той назвав Володимира Путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї.

«Боже, захисти нас від таких друзів», – написав Туск у соцмережі X.

У відповідь на запитання про цю заяву польського прем’єра Трамп сказав: «Ну, я нічого не можу з цим вдіяти».

Після цього американський президент згадав російські безпілотники та ракети, які опинялися на території Польщі.

«Путін запускав дрони в Польщу і пару невеликих ракет – помилково», – заявив Трамп.

Таким чином глава Білого дому фактично назвав випадковим потрапляння російських засобів ураження на польську територію.

Під час цієї ж розмови Трамп також повторив, що Путін нібито прагне укласти угоду про завершення війни проти України. За словами американського президента, він передав таку саму думку європейським лідерам, зокрема Дональду Туску, під час телефонного спілкування з учасниками Коаліції охочих у Берліні.

Нагадаємо, під час саміту АТЕС у Китаї Трамп і Путін зустрілися особисто. Американський президент привітав російського диктатора обіймами, а згодом назвав його своїм другом. Це викликало критику з боку польських політиків та інших представників міжнародної спільноти.

Варто зазначити, що польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.