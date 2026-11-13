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Адміністрація Трампа запропонувала Японії потроїти витрати на війська США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Адміністрація Трампа запропонувала Японії потроїти витрати на війська США
Американські та японські військовослужбовці під час спільних навчань
фото: Nikkei

Вашингтон хоче, щоб Токіо виділив понад $19 млрд на утримання американських військових протягом п'яти років

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Японії майже втричі збільшити фінансування американського військового контингенту, розміщеного на її території. Йдеться про понад 3 трлн єн, або приблизно $19 млрд, протягом 2027–2031 фінансових років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu Agency.

За інформацією дипломатичних джерел, Токіо розглядає зустрічну пропозицію на рівні 1,5 трлн єн, або близько $9,5 млрд. Чинна п'ятирічна угода передбачає фінансування в обсязі приблизно 1,06 трлн єн і завершується в березні 2027 року.

Японські дипломати вважають запропоновану Вашингтоном суму складною для прийняття. Водночас обидві сторони прагнуть узгодити нові умови до кінця 2026 року. Наступний раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Частину нового фінансування можуть спрямувати на посилення захисту американських військових об'єктів, зокрема укріплення споруд і перенесення окремих функцій баз під землю.

Американська військова присутність у Японії є важливою складовою безпекової політики США в Індо-Тихоокеанському регіоні. На території країни дислокуються понад 50 тис. американських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рекордний оборонний бюджет Японії на 2026 рік. Уряд країни збільшив видатки на розвиток оборонного потенціалу, зокрема ракетних систем та безпілотників.

Також «Главком» писав про тиск адміністрації Трампа на Японію через війну з Іраном. Вашингтон порушував питання залучення Токіо до підтримки американських військових операцій.

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Теги: Японія Дональд Трамп США фінансування

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