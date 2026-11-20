Перед від'їздом із Китаю Трамп повідомив, що під час зустрічі з Путіним вони тривалий час говорили про війну

Президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.

«Главком» зібрав головні заяви Дональда Трампа за підсумками переговорів.

Про новий Air Force One

Трамп окремо похвалив новий президентський літак Air Force One, яким повертався зі Китаю до США. Переліт тривав майже 15 годин без дозаправки – це найдовший безперервний рейс в історії президентської авіації США.

За словами Трампа, літак справив враження і на представників Китаю та Росії. Американський президент наголосив, що борт подолав відстань від Шеньчженя до США без проміжної посадки. Переліт тривав близько 14,5 години.

Про результати візиту до Китаю

Трамп назвав свій візит до Китаю «надзвичайно успішним» і заявив про досягнення численних торговельних домовленостей. Американський президент також похвалив Сі Цзіньпіна, зазначивши, що позиція китайського лідера під час переговорів була сильною.

За словами Трампа, зустрічі в Китаї дали позитивні результати для двосторонньої торгівлі та відносин між країнами.

Про прийом у Китаї

Трамп окремо наголосив, що Сі Цзіньпін особисто зустрів його біля літака після прибуття до Китаю. Американський президент порівняв цей жест із прийомом, який йому влаштовував попередник Джо Байден, зазначивши, що той такого не робив. Трамп заявив, що був дуже задоволений тим, як його прийняли в Китаї, та високо оцінив гостинність китайської сторони.

Про Зеленського та Путіна

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін надзвичайно сильно ненавидять один одного, і це ускладнює завершення війни. Водночас американський лідер вважає, що попри особисту неприязнь між ними залишається великий шанс досягти домовленостей і припинити бойові дії.

Про торговельні угоди та фентаніл

Трамп повідомив, що під час переговорів із Сі Цзіньпіном обговорював торговельні домовленості між США та Китаєм, а також проблему постачання фентанілу до Сполучених Штатів. Зокрема, сторони говорили про наркотичні речовини та інші заборонені товари, які потрапляють до США морськими шляхами. Американський президент назвав ці питання важливою частиною переговорів із китайським лідером.

Про порівняння зустрічі в Китаї з Ялтою

Трамп заявив, що, організовуючи зустріч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним у Китаї, спочатку не думав про Ялтинську конференцію. Однак згодом усвідомив, наскільки значущою може стати ця подія для врегулювання міжнародних питань і формування світового порядку.

Про відповідальність трьох ядерних держав

Трамп заявив, що США, Росія та Китай як три найбільші ядерні держави світу несуть особливу відповідальність за підтримання миру та міжнародної стабільності. За його словами, ці країни мають унікальні можливості для того, щоб обговорити скорочення кількості ядерної зброї у світі та зменшити ризик її застосування.

Про позицію Путіна та шанси на мир

Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін чітко висловив бажання домогтися мирного врегулювання війни в Україні. Американський президент додав, що, на його думку, є «дуже хороший шанс» досягти миру.

Про спільну декларацію щодо миру

За підсумками тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна лідери підписали спільну декларацію «На шляху до миру». У документі вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна допустити.

Також США, Китай і Росія домовилися вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї. Водночас декларація не містить конкретних термінів чи механізму тристоронніх переговорів про скорочення ядерних арсеналів.

Про завершення війни та ядерний арсенал Росії

Трамп заявив, що війна Росії проти України має завершитися найближчим часом. За його словами, і Володимир Зеленський, і Володимир Путін хочуть припинити бойові дії, однак не знають, як до цього прийти. Американський президент наголосив, що США працюють над тим, аби допомогти сторонам досягти домовленості.

Водночас Трамп нагадав про ядерний арсенал Росії, заявивши, що країна має близько 3 тис. ядерних боєголовок.

Про становище Путіна через війну

Під час пресконференції після зустрічі з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що російський диктатор опинився у скрутному становищі через війну проти України. За словами американського президента, Путін веде війну, яка, за початковими розрахунками, мала тривати лише один день.

Про критику Міжнародного кримінального суду

Також Трамп розкритикував Міжнародний кримінальний суд, заявивши, що той «вийшов з-під контролю». За словами американського президента, під час зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном сторони домовилися засудити зловживання та перевищення повноважень МКС. Трамп назвав повноваження суду «фальшивими» та заявив, що він не може видавати ордери на арешт глав держав. Зокрема, йдеться про ордер на арешт Путіна, який МКС видав у 2023 році.

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