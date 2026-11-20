Американський президент голосно плескав у долоні та виконував свої фірмові рухи

Президент США Дональд Трамп настільки захопився шоу під час візиту до Китаю, що почав танцювати просто перед головою КНР Сі Цзіньпіном. Відео з реакцією американського лідера поширилося в соцмережах, пише «Главком».

Під час виступу дівчат на сцені Трамп голосно плескав у долоні, рухався в ритм музики та виконував свій уже впізнаваний танець. Він явно насолоджувався побаченим і не надто зважав на офіційність заходу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Сі Цзіньпін, який стояв поруч, поводився значно стриманіше. Китайський лідер не танцював, однак усміхався, спостерігаючи за виступом і реакцією американського президента.

Трамп так захопився дійством, що одному з китайських чиновників довелося підійти до нього та нагадати, що час іти. Навіть після цього американський президент не поспішав завершувати розваги: він помахав артисткам на сцені та жестами подякував їм за виступ.

А наостанок Трамп, схоже, залишившись дуже задоволеним шоу, дружньо поплескав Сі Цзіньпіна по спині.

На відео помітно, наскільки по-різному лідери двох країн реагували на виступ: поки Сі зберігав спокій, Трамп перетворив перегляд шоу на невелике танцювальне дійство.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп допоміг голові КНР Сі Цзіньпіну піднятися на ескалатор під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.