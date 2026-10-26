У Воронежі атаковано критично важливий міст

Північний міст – один із трьох основних мостів, що з'єднують правий і лівий береги Воронежа

У ніч на 26 жовтня безпілотники здійснили масовану атаку на Воронеж. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, загалом над регіоном було виявлено 113 дронів, а безпосередньо над Воронежем – понад 70. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними російської влади, у результаті нальоту загорілися кілька промислових підприємств, офісна будівля в центральній частині міста, багатоквартирний будинок, шкільний стадіон, а також гаражний кооператив.

Згідно з даними українського моніторингового каналу Supernova+, однією з цілей удару стало Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство – велике авіабудівне підприємство, що входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації і є філією АТ «Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина». Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство має стратегічне значення для російської авіабудівної галузі.

Також під удар потрапив Північний міст, що з’єднує Центральний район із Залізничним. Це один із трьох основних мостів, що з'єднують правий і лівий береги Воронежа.

Північний міст у Воронежі – це критично важливий двоярусний залізобетонний міст через Воронезьке водосховище, який має велике транспортне та стратегічне значення для міста.

Нагадаємо, 26 жовтня у російському Воронежі після атаки дронів зафіксовано багато осередків пожеж.