Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Воронежі атаковано критично важливий міст

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Воронежі атаковано критично важливий міст
Наслідки атаки на Воронеж
фото: соцмережі

Північний міст – один із трьох основних мостів, що з'єднують правий і лівий береги Воронежа

У ніч на 26 жовтня безпілотники здійснили масовану атаку на Воронеж. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, загалом над регіоном було виявлено 113 дронів, а безпосередньо над Воронежем – понад 70. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними російської влади, у результаті нальоту загорілися кілька промислових підприємств, офісна будівля в центральній частині міста, багатоквартирний будинок, шкільний стадіон, а також гаражний кооператив.

Згідно з даними українського моніторингового каналу Supernova+, однією з цілей удару стало Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство – велике авіабудівне підприємство, що входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації і є філією АТ «Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина». Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство має стратегічне значення для російської авіабудівної галузі.

Також під удар потрапив Північний міст, що з’єднує Центральний район із Залізничним. Це один із трьох основних мостів, що з'єднують правий і лівий береги Воронежа.

Північний міст у Воронежі – це критично важливий двоярусний залізобетонний міст через Воронезьке водосховище, який має велике транспортне та стратегічне значення для міста.

Нагадаємо, 26 жовтня у російському Воронежі після атаки дронів зафіксовано багато осередків пожеж.

Читайте також:

Теги: війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Білого Дому не знає, що робити з проблемами на Близькому Сході
Війна в Ірані та гра Трампа з Москвою: чим це загрожує Україні
24 жовтня, 16:26
Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
1 жовтня, 08:56
Жителі РФ скаржаться на масований збій онлайн-сервісів, після ураження датацентру однієї з найбільших компанії країни-агресора
Після удару по датацентру «Яндекса» масово перестали працювати російські сайти, банки та сервіси
8 жовтня, 16:21
Антоніо Сільва: Ми як European Aquatics бачимо особливу важливість російських плавців на європейському рівні
Президент European Aquatics під час візиту до Росії зробив скандальну заяву
12 жовтня, 13:33
Своє рішення підписати контракт із армією РФ окупант пояснив необхідністю заробляти гроші
Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
3 жовтня, 19:15
Захисникові назавжди 19 років
Поліг на Донеччині. Згадаймо 19-річного бійця «Азова» Дениса Демешка
9 жовтня, 09:00
Паливна та енергетична криза вдарила по аграріям на окупованому півострові
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
14 жовтня, 09:48
Напередодні Трамп закликав Україну погодитися на угоду, заявивши, що президент Володимир Зеленський має прагнути завершення війни
«Ми близькі як ніколи»: Трамп висловився про завершення війни в Україні
21 жовтня, 23:14
Проблеми зі Starshield також ускладнили використання дронів-перехоплювачів
Україна втратила зброї на $1 млн через обмеження Starlink – NYT
21 жовтня, 20:10

Соціум

Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
У Воронежі атаковано критично важливий міст
У Воронежі атаковано критично важливий міст
У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)
У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)
Європу охопили протести: що відбувалося цього тижня
Європу охопили протести: що відбувалося цього тижня
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
Маск заступився за окупантів, які «гинуть під ударами дронів»
Маск заступився за окупантів, які «гинуть під ударами дронів»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
129K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua