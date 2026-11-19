Під час перебування в китайському Шеньчжені Володимир Путін, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін пересувалися масивними чорними лімузинами, але від різних виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Як і інші президенти США, Трамп користувався відомим лімузином «Звір» (The Beast), або Cadillac One, виробленим компанією General Motors. Цей автомобіль також супроводжує американських президентів під час закордонних поїздок.

Сі Цзіньпін їздив автомобілем Hongqi N701 фото: Reuters

Сі Цзіньпін користувався спеціально розробленим для нього автомобілем Hongqi N701 від однойменного китайського виробника розкішних авто. Назва бренду перекладається з китайської як «Червоний прапор».

Володимир Путін привіз із собою лімузин Aurus Senat російського виробництва, яким уперше скористався у 2018 році. Він бере цей розкішний автомобіль із собою під час закордонних поїздок і нерідко демонструє його главам інших держав як особливий знак уваги. Автомобілі цієї марки також дарують іноземним лідерам під час їхніх візитів до Росії.

Путін пересувався лімузином Aurus Senat російського виробництва фото: Reuters

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені, за повідомленнями російських ЗМІ, ухвалили спільну «Декларацію про мир». Документ передбачає реформування Організації Об'єднаних Націй, розширення енергетичної співпраці та зниження ядерних ризиків.

До слова, китайський лідер Сі Цзіньпін продемонстрував різницю у ставленні до президентів США та Росії під час їхнього перебування в Шеньчжені. Він особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, а Володимира Путіна під час прибуття зустрічав високопосадовець Компартії Китаю Цай Ці, відмінності проявилися й під час від'їзду лідерів.