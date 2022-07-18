Турбіну для «Північного потоку» відправлено з Канади до Німеччини, – ЗМІ

Турбіну відправили літаком, з Німеччини її доставлять через Гельсінкі до Росії ще через «п'ять-сім днів»

17 липня відремонтована турбіна для газопроводу «Північний потік» була відправлена з Канади до Німеччини. Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

За інформацією видання, вантаж вирішили доставити літаком, аби пришвидшити доставку. Після цього ще п'ять-сім днів машина їхатиме до фінального пункту призначення у Росії. Устаткування прибуде до Росії приблизно 24 липня, ще три-чотири дні займуть пусконалагоджувальні роботи.

Компресорна станція «Портова», для якої призначається турбіна, знаходиться біля селища Торфянівка в Ленінградській області приблизно за 20 км від кордону з Фінляндією.

13 липня канадські ЗМІ повідомили, що країна погодилася зробити винятки із санкцій щодо Росії терміном на два роки, що дозволить обслуговувати обладнання Siemens для газопроводу «Північний потік».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував згоду Оттави віддати турбіну, заявивши, що «українці ніколи не сприймуть рішення Канади, ухвалене фактично з порушенням санкційного режиму».

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік» дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників.

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