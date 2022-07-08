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  4. Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters
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    Економіка

    Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters

    Якщо рішення про передачу буде прийнято, то це буде прецедент обходу санкцій проти двома країнами G7 - Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters
    Якщо рішення про передачу буде прийнято, то це буде прецедент обходу санкцій проти двома країнами G7
    фото з відкритих джерел

    Канада і Німеччина не хочуть припинення постачання газу по газопроводу «Північний потік–1»

    Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ. Про це повідомляє Reuters.

    «Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом»,– сказало джерело в Міністерстві енергетики України.

    Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.

    Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.

    Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу «Північний потік–1».

    Нагадаємо, РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.

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    Теги: росія окупанти Київ Німеччина Газпром санкції Канада Міненерго війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters