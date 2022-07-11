Зеленський попередив, що передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1». Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Сьогодні був непростий день. По-перше, Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади у нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу «Північний потік», яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил. Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу», - заявив глава держави.

Він зазначив, що рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.

«Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили», – резюмував Зеленський.

Як раніше повідомлялося, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік».

Раніше стало відомо, що Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.