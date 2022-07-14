Трюдо пояснив, чому Канада вирішила передати газову турбіну для «Північного потоку»

Прем'єр Канади зазначив, що рішення необхідне для збереження єдності

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік» дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників. Про це пише Reuters.

«Ми продовжимо вводити більш жорсткі санкції, але необхідно пам'ятати, що вони спрямовані не проти наших союзників, а проти Путіна і його пособників. Саме тому ми прийняли це складне рішення, щоб допомогти нашим союзникам», – заявив Трюдо.

За його словами, Канада і далі буде підтримувати Україну. Крім того, він нагадав, що вже надали Києву економічну допомогу на мільярди доларів і значний арсенал.

«І ми не єдині в цьому. Європейські країни, особливо Німеччина, суттєво посилили свої зусилля з підтримки України», – зазначив прем'єр Канади.

Також політик закликав «триматися разом, особливо поставши перед спробами Росії використовувати енергетичну політику як зброю і розділити нас (колективний Захід – ред.)».

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для «Північного потоку», але «зради» в цьому не бачить.

Як стало відомо, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, що належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.