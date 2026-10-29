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Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ
Розмова між Трампом та Ердоганом відбулася 28 жовтня, напередодні Дня Республіки Туреччина
колаж: glavcom.ua, фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обгорив з американським лідером війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією задля завершення війни. Про це передає «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби турецького лідера в мережі X.

Розмова відбулася 28 жовтня, напередодні Дня Республіки Туреччина, з нагоди якого Дональд Трамп висловив привітання Ердогану та турецькому народові.

Окрім ситуації довкола України, глави держав обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Сполученими Штатами, а також актуальні регіональні й світові події.

Крім того, президенти поговорили про ситуацію в Ємені та Ормузькій протоці, щодо яких Ердоган підкреслив увагу з боку членів Спільного оборонного альянсу Мекки та прагнення розв'язати наявні проблеми шляхом дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина попередила Україну та Росію про можливі юридичні заходи у відповідь на атаки проти торговельних суден у Чорному морі. Анкара залишає за собою право реагувати на удари по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким власникам.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер 28 жовтня в Софії після зустрічі керівників оборонних відомств і військового командування Туреччини, Румунії та Болгарії.

До слова, Анкара передала Україні та Росії проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна. Документ розробили на основі механізму «зернового коридору», який діяв за посередництва Туреччини та ООН. Особливу увагу приділили захисту кораблів на ділянці виходу з українських територіальних вод у міжнародні.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Дональд Трамп

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