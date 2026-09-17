Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна
Анкара вже передала Києву та Москві проєкт меморандуму, створений на основі механізму «зернового коридору»
Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який передбачає припинення атак на цивільні судна в Чорному морі. Анкара запропонувала сторонам новий механізм на основі домовленостей, які діяли під час роботи «зернового коридору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.
Про передачу документа агентству розповіло джерело серед турецьких дипломатів.
«Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі», – заявив дипломат.
Головною метою турецької ініціативи є захист цивільних суден на найбільш уразливій ділянці маршруту в Чорному морі. За словами співрозмовника агентства, йдеться приблизно про 4-5 миль, де судна залишають територіальні води України та виходять у міжнародні води. Саме на цій ділянці існує підвищений ризик атак.
В основу запропонованого механізму Туреччина поклала досвід «зернового коридору», який запрацював у 2022 році за посередництва Анкари та Організації Об'єднаних Націй.
Турецька сторона активізувала дипломатичні зусилля на тлі збільшення кількості атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. За даними джерела AFP, від кінця червня в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.
Нагадаємо, «зернову угоду» уклали у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української аграрної продукції через Чорне море. Туреччина та ООН виступили посередниками домовленостей. У 2023 році Росія вийшла з угоди.
Після припинення дії домовленостей Україна організувала альтернативний морський маршрут для цивільного судноплавства, який проходить, зокрема, через територіальні води Румунії та Болгарії.
Як повідомлялося, 17 вересня російський безпілотник атакував у Чорному морі цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару одна людина загинула, також були постраждалі.
Коментарі — 0