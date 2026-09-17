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Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туреччина запропонувала Україні та Росії припинити атаки на цивільні судна
Туреччина запропонувала Україні та Росії відновити механізм «зернового коридору»
фото: Reuters

Анкара вже передала Києву та Москві проєкт меморандуму, створений на основі механізму «зернового коридору»

Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який передбачає припинення атак на цивільні судна в Чорному морі. Анкара запропонувала сторонам новий механізм на основі домовленостей, які діяли під час роботи «зернового коридору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Про передачу документа агентству розповіло джерело серед турецьких дипломатів.

«Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі», – заявив дипломат.

Головною метою турецької ініціативи є захист цивільних суден на найбільш уразливій ділянці маршруту в Чорному морі. За словами співрозмовника агентства, йдеться приблизно про 4-5 миль, де судна залишають територіальні води України та виходять у міжнародні води. Саме на цій ділянці існує підвищений ризик атак.

В основу запропонованого механізму Туреччина поклала досвід «зернового коридору», який запрацював у 2022 році за посередництва Анкари та Організації Об'єднаних Націй.

Турецька сторона активізувала дипломатичні зусилля на тлі збільшення кількості атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. За даними джерела AFP, від кінця червня в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.

Нагадаємо, «зернову угоду» уклали у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української аграрної продукції через Чорне море. Туреччина та ООН виступили посередниками домовленостей. У 2023 році Росія вийшла з угоди.

Після припинення дії домовленостей Україна організувала альтернативний морський маршрут для цивільного судноплавства, який проходить, зокрема, через територіальні води Румунії та Болгарії.

Як повідомлялося, 17 вересня російський безпілотник атакував у Чорному морі цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару одна людина загинула, також були постраждалі.

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Теги: Туреччина Україна росія переговори

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