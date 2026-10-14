Глава ЦРУ Реткліфф виступив проти припинення передачі розвідданих Україні

Глава ЦРУ Джон Реткліфф став на захист розвідувальної підтримки України

Трамп розглядає можливість обмежити розвідувальну підтримку Києва, щоб зупинити удари ЗСУ по Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф виступає проти можливого припинення обміну розвідувальними даними з Україною, яке обговорюють в адміністрації президента Дональда Трампа. За інформацією джерел, американський лідер розлючений і розглядає відповідний крок, однак остаточного рішення поки не ухвалив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Semafor.

За інформацією видання, одне з джерел у Білому домі стверджує, що Дональд Трамп активно обмірковує можливість припинення передачі Україні американських розвідувальних даних.

Хоча відповідного розпорядження президент США наразі не віддав, обговорення такого сценарію серед представників його адміністрації стають дедалі частішими.

Водночас у Вашингтоні немає єдиної позиції щодо можливого обмеження розвідувальної підтримки Києва. Зокрема, директор ЦРУ Джон Реткліфф виступає проти цієї ініціативи.

За даними Semafor, Реткліффа вважають одним із найпослідовніших прихильників України серед високопосадовців американської адміністрації.

За словами співрозмовника Semafor у Білому домі, американський президент перебуває у стані сильного обурення та може віддати наказ про припинення розвідувальної співпраці з Україною. «Трамп розлючений. Він міг би віддати наказ зробити це», – заявило анонімне джерело видання.

Як поясниює видання, Дональду Трампу пропонують заблокувати передачу розвідувальної інформації українській стороні, щоб перешкодити ударам Збройних сил України по території Росії.

Semafor наголошує, що остаточного рішення американський президент поки не ухвалив.

Варто зазначити, що адміністрація Дональда Трампа раніше вже тимчасово призупиняла обмін розвідувальною інформацією з Україною.

Це сталося у 2025 році після напруженої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Тоді на тлі загострення відносин між Києвом та Вашингтоном американська сторона ненадовго припинила передачу розвідувальних даних. Згодом Сполучені Штати відновили відповідну співпрацю з Україною.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомило, що президент США Дональд Трамп фактично зірвав переговори щодо розширених гарантій безпеки для України після домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт дизельного пального.

За інформацією видання, під час переговорів у Маямі минулими вихідними спецпосланці американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали зрозуміти, що Вашингтон може посилити раніше запропоновані гарантії безпеки для Києва.