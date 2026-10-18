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Трамп узявся радити Франції, як зупинити масові протести

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп узявся радити Франції, як зупинити масові протести
У протестах взяли участь сотні тисяч громадян
фото: AFP

«Франція горить», – написав президент США, коментуючи ситуацію в країні

Президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Як інформує «Главком», відповідний допис він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.

Трамп узявся радити Франції, як зупинити масові протести фото 1

«Франція горить», – написав Трамп, коментуючи ситуацію в країні.

«Закрийте свої кордони і візьміть ситуацію під контроль, поки не пізно!», – порадив президент США.

Нагадаємо, Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя. 

Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

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Теги: Дональд Трамп Франція протест

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