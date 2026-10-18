Трамп узявся радити Франції, як зупинити масові протести

У протестах взяли участь сотні тисяч громадян

«Франція горить», – написав президент США, коментуючи ситуацію в країні

Президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Як інформує «Главком», відповідний допис він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.

«Франція горить», – написав Трамп, коментуючи ситуацію в країні.

«Закрийте свої кордони і візьміть ситуацію під контроль, поки не пізно!», – порадив президент США.

Нагадаємо, Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя.

Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.