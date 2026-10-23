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Главі Пентагону загрожує імпічмент після виборів до Конгресу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Главі Пентагону загрожує імпічмент після виборів до Конгресу
Міністр оборони США Піт Гегсет може зіткнутися з новою спробою імпічменту після проміжних виборів до Конгресу
Фото: AP

Демократи можуть розпочати масштабні розслідування дій Піта Гегсета, якщо отримають більшість у Палаті представників

Міністр оборони США Піт Гегсет може зіткнутися з новою спробою імпічменту після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників, вони зможуть проводити розслідування діяльності очільника Пентагону та викликати свідків на слухання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foreign Policy.

Як зазначає видання, частина законодавців уже виступає за імпічмент Гегсета. Його звинувачують у порушенні законодавства під час війни з Іраном та проведенні військових операцій проти ймовірних наркоторговців у Карибському морі й східній частині Тихого океану.

Зокрема, йдеться про продовження бойових дій проти Ірану без схвалення Конгресу після завершення передбаченого законом 60-денного терміну.

Крім того, Гегсету закидають відповідальність за удари по суднах, екіпажі яких американська влада підозрювала в перевезенні наркотиків. За даними Foreign Policy, під час окремих операцій військові США повторно атакували людей, які вижили після першого удару та трималися за уламки знищених човнів.

Конгресмен-демократ Майк Левін вважає, що дії міністра могли порушувати закон про воєнні повноваження та закон про воєнні злочини.

Серед інших питань, які демократи хочуть розслідувати, — роль Гегсета в ударі по початковій школі в іранському Мінабі 28 лютого. За наведеними Foreign Policy даними, тоді загинули понад 150 людей, зокрема 120 дітей.

Також законодавці мають претензії до передачі військової інформації через груповий чат у Signal на початку 2025 року та відмови Пентагону надавати Конгресу запитувані відомості.

«У нас вийшов з-під контролю міністр, який неймовірно зарозумілий і некомпетентний. Це дуже небезпечне поєднання», — заявив Левін.

Водночас резолюцію про імпічмент Гегсета вже подав конгресмен-республіканець Томас Мессі. Очікується, що він спробує домогтися голосування після повернення Палати представників із передвиборчої перерви.

Однак навіть якщо нижня палата Конгресу підтримає імпічмент, це не означатиме автоматичного усунення міністра. Для відсторонення Гегсета необхідна підтримка двох третин сенаторів. Сам Левін визнає, що наразі ймовірність такого рішення вкрай низька.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про внесення резолюції щодо імпічменту Гегсета. У вересні республіканець Томас Мессі висунув проти міністра вісім пунктів звинувачення, перший із яких стосується ведення війни проти Ірану без дозволу Конгресу.

Також «Главком» писав про вимоги демократів усунути очільника Пентагону. Ще у квітні конгресвумен Яссамін Ансарі заявила про намір ініціювати імпічмент через дії Гегсета під час військової кампанії проти Ірану.

Крім того, «Главком» розповідав про суперечливі заяви американської влади щодо удару по школі в Мінабі. Президент Дональд Трамп поклав відповідальність на Іран, хоча журналістські розслідування вказували на можливу причетність американських військових.

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Теги: США Піт Гегсет влада президент імпічмент Дональд Трамп

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